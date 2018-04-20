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Ankara’dan ABD’nin OHAL Açıklamasına Tepki

20.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de erken seçimle ilgili olarak ABD’den gelen açıklamaya tepki gösterdi. Açıklamada "Henüz yapılmayan seçim hakkında açıklama kabul edilemez" denildi

Ankara’dan ABD’nin OHAL Açıklamasına Tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert dün yaptığı açıklamada, “Türkiye’de OHAL altında özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemenin zor olduğunu” söylemişti.

Sözcünün bu açıklamasına Ankara’dan yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Türkiye’de yapılan tüm seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edilmiştir. Olağanüstü Hal koşullarında 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa referandumu bunun son ispatıdır. Bu gerçeği gözardı ederek, olağanüstü hal uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır” ifadeleri yer aldı.

Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy’un açıklamasında, birçok ülkede Olağanüstü Hal uygulaması sırasında seçim düzenlendiği de hatırlatıldı ve “Bunun son örneklerinden biri, 2017 yılında Fransa’da yapılan seçimlerdir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü benimsediğini iddia eden bazı devletlerin, ülkemiz söz konusu olduğunda bu tür peşin hükümlü yorumları, Türkiye’ye yönelik çifte standartlı anlayışın bir diğer örneğidir. Dahası henüz gerçekleşmemiş seçimler hakkında önceden açıklama yapmak millet iradesine müdahale anlamına gelmektedir ve kabul edilemez" denildi.

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