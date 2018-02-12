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Ankara'dan ABD'ye rest: Ya düzelecek ya bozulacak

12.02.2018 14:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson’ın Türkiye ziyareti öncesi kritik açıklamalarda bulundu.

Ankara'dan ABD'ye rest: Ya düzelecek ya bozulacak

Çavuşoğlu, ABD ile ikili ilişkilerin ''ya düzeleceğini ya da tamamen bozulacağını'' söyledi.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'ın Ankara ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ABD ile son dönemde en büyük ihtilaf konularından birini oluşturan Suriye konusuna değinerek ''YPG'lilerin Münbiç'e Amerikan askerlerince getirildiğini'' ve ''ABD'nin Münbiç operasyonu sonrası YPG'li teröristleri Fırat'ın doğusuna gönderme sözünü de tutmadığını'' söyledi.

Dışişleri Bakanı, ''(ABD güçleri) Sadece YPG ile işbirliğini devam ettirmek için bir bahane olarak buralardaki cepler halindeki, küçük gruplar halindeki DEAŞ'lılara dokunmuyorlar'' şeklinde konuştu.

''Afrin bölgesindeki YPG'li teröristlerin bu bölgedeki DEAŞ mensuplarını da serbest bıraktığını ve Fırat'ın doğusundan bu teröristleri getirerek Özgür Suriye Ordusu ve Türk ordusuna karşı birlikte mücadeleye kalkıştıklarını'' belirten Çavuşoğlu, ''Ne yaparlarsa yapsınlar arkalarında kim olursa olsun boş. Afrin operasyonu emin adımlarla havadan ve karadan ilerliyor'' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Güven kaybının nedeni ABD'dir

''ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz'' diyen Çavuşoğlu, öncelikle ikili ilişkilerde ''kaybolan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini'' söyledi. ''Kaybolan güvenin nedeninin de ABD olduğunu'' vurgulayan Çavuşoğlu, ''Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Ama ABD'den çok ciddi yanlışlar gördük. ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Halkımızın da biz yöneticilerin de güveninin kaybolması doğaldır. Artık söz ve vaat değil, somut adımlar istiyoruz. Tillerson'dan bunu isteyeceğiz. İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da bu ilişkiler tamamen bozulacak'' ifadelerini kullandı.

Afrin operasyonu başta olmak üzere, iki ülke arasında gerginlik yaratan konuların ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara'da gerçekleştireceği temaslarda gündeme gelmesi bekleniyor. Tillerson'a Ankara ziyaretinde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın da eşlik edeceği bildirilmişti.

DW/SÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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