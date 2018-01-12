Ankara'dan Anayasa Mahkemesi kararına itiraz

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin sınırı aştığını savundu.Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında uzun tutukluluk koşullarının hak ihlali yarattığına yönelik kararına Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

13. ve 26. İstanbul ağır ceza mahkemeleri tarafından da reddedilen kararla ilgili olarak Bozdağ, Twitter paylaşımında "Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış; suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir" dedi.

"Alpay ve Altan kararlarının Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarından ibaret olduğunu" savunan Bozdağ, "Bireysel başvuruları inceleyip karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesi ya da temyiz mahkemesi veyahut da süper temyiz mahkemesi gibi davranamaz ve bu mahkemeler gibi karar veremez" şeklinde sözlerini sürdürdü.