Ankara'dan Juncker'e tepki: İki yüzlü anlayışı kınıyoruz

"Ciddiyetten uzak açıklamaları reddediyoruz" denildi.AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'in Yunanistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Türkiye konusunda verdiği mesajlara Ankara'dan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Juncker'in sözleri hakkındaki bir soruya verdiği cevapta, "AB yetkilileri inanılırlıklarını ve güvenilirliklerini her geçen gün daha fazla kaybetmektedir. Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz" dedi.

Juncker, Perşembe günkü Yunanistan ziyareti sırasında Türkiye'nin Akdeniz ile Ege'deki politikalarını eleştirerek Türkiye'ye uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunmuştu. Yunan parlamentosuna seslenen Juncker, "Türkiye, Akdeniz'in doğusunda ve Ege'de yasa dışı faaliyetlerde bulunuyor" demişti.

"İki yüzlü anlayışı kınıyoruz"

Juncker'in Türkiye'de bulunan iki Türk askerinin serbest bırakılması yönündeki çağrısına da Ankara'dan tepki var. Juncker'in çağrısını "hayretle karşıladıklarını" belirten Aksoy'un yazılı açıklamasında, "Türk yasalarını ihlal eden Yunan askerlerinin bağımsız yargı önünde herhangi bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Canı istediğinde hukuk devleti hatırlatması yapan, çıkarına geldiğinde ise devam eden yargı sürecine müdahale anlamı taşıyan açıklamalardan çekinmeyen bu iki yüzlü anlayışı kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Juncker, Atina ziyareti sırasında tutuklu Yunan askerlerle ilgili "Kimse bana Türkiye topraklarındaki iki askerin Türkiye'nin güvenliği için tehdit oluşturduğunu söyleyemez" demişti.

DW,ÖA/GY

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