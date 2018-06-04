HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ankara'dan Kandil mesajı: Her an her şey olabilir

04.06.2018 23:20 | Son Güncelleme

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türk ordusunun PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine girebileceğini söyledi.

Ankara'da düzenlenen 65'nci hükümetin son bakanlar kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk ordusunun Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı'na girebileceğini belirterek "Her an her şey olabilir" dedi.

Açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son günlerde Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlara değinen Bozdağ, örgütün merkezinin bulunduğu Kandil bölgesine de harekat düzenlenebileceğini belirtti.

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde 11 ayrı noktada birliğinin olduğunu belirten Bozdağ, "Kandil’den ve Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye PKK’lı teröristlerin geçişini önlemek ve Türkiye’ye yönelik terör tehditlerini Türkiye’nin sınırları dışında etkisiz hale getirmek için oradalar" dedi.

Bozdağ Kandil'e yönelik operasyon ihtimaliyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye hem Türkiye'nin içinde, hem de Türkiye'nin dışında Türkiye'ye dönük bütün tehditleri kaynağında imha etme kararlılığındadır. Artık taarruz politikasını hem içeride hem de dışarıda uygulama kararlılığındayız, uyguluyoruz da. Orada da teröristlerin inine girmeye devam ediyoruz. Tabii Kandil'in terör örgütünün bir merkezi olduğunu bilmeyen yok. Oradan Türkiye'ye terör ihraç edildiğini de hepimiz biliyoruz ve Türkiye'deki terörün oradan yönetildiğini de biliyoruz. Kandil'e daha önce defalarca operasyon Türkiye yaptı, bundan sonra da Kandil dahil Türkiye'ye dönük her türlü teröristin ve terör tehdidinin olduğu yere Türkiye'nin operasyon yapma hakkı mahfuzdur. Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir, her an her şey olabilir."

Türkiye geçen Ocak ayında Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin kontrolünde olan Afrin'e yönelik kapsamlı bir kara harekatı düzenlemiş ve kentin kontrolünü ele geçirmişti. Ankara, YPG'yi PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak görüyor ve sınırlarına yerleşmesini kabul etmiyor.

DW,AP/GY JD

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflarİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflar
ABD’de Yaşayan Türkler Hafta Sonu Sandık Başına GidiyorABD’de Yaşayan Türkler Hafta Sonu Sandık Başına Gidiyor
Ticaret Savaşı Piyasaları KaygılandırmadıTicaret Savaşı Piyasaları Kaygılandırmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Bekir Bozdağ: Emekli ikramiyeleri 8 Haziran'da verilecek

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Bekir Bozdağ: Emekli ikramiyeleri 8 Haziran'da verilecek

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Twitter'dan flaş karar, Başbakanın hesabı kapatıldı

Twitter'dan flaş karar, Başbakanın hesabı kapatıldı

HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak

HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak

Ürdün Başbakanı istifa etti!

Ürdün Başbakanı istifa etti!

Bomba belge iddiası! Hepsini paylaştı

Bomba belge iddiası! Hepsini paylaştı

Bu küçük canavara dikkat! Konuşamaz hale getirdi!

Bu küçük canavara dikkat! Konuşamaz hale getirdi!

Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!

Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.