Ankara’dan ‘Sınır Güvenliği Gücü’ Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Reuters Haber Ajansı'nda yer alan Suriye'nin kuzeyinde Amerika liderliğindeki koalisyonun YPG'yle çalışarak Sınır Güvenliği Gücü oluşturmakta olduğuna dair haberle ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, Türkiye'nin her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı volduğu vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Terör örgütü PYD/YPG'nin ABD desteğiyle Suriye'de sözde "Kuzey ordusu" kurmaya hazırlandığı yönünde uluslararası basında yer alan haberler üzerine, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 10 Ocak günü Bakanlığımıza çağrılarak izahat talep edilmişti.
Bu kez, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamaya atıfla, kısmen PYD/YPG unsurlarından oluşacak ve PYD/YPG güdümlü sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30.000 kişilik sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması amacıyla Koalisyon'un "SDG"yle birlikte çalıştığı yönünde haberler çıktığı görülmektedir.
Türkiye, DEAŞ'la sahada mücadelenin ve DEAŞ'tan kurtarılan alanlardaki istikrarlaştırma faaliyetlerinin bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'yle işbirliği yapılarak yürütülmesinin yanlış ve sakıncalı olduğunu her düzeyde ve platformda müteaddit kereler bildirmiştir.
Öte yandan, sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması konusunda Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır. Koalisyonun sözkonusu kararının Koalisyonun hangi üyelerinin onayıyla alındığı da bilinmemektedir. Tek taraflı atılan adımları Koalisyon'a mal ederek açıklamak, DEAŞ'la mücadeleye de zarar verebilecek son derece yanlış bir harekettir.
ABD'nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle işbirliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye'nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz” denildi.
Konunun, Pazartesi günü Kanada'nın Vancouver kentinde bir toplantı sırasında biraraya gelecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasındaki görüşmenin en önemli gündem maddesi olacağı belirtiliyor.
Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek'ten acı haber geldi
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki
Engelli kadını otobüse almadı! AK Partili vekilin girişimi sonuç verdi
Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!
ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi
Türk pizzacının 'kadına yönelik şiddeti' ülke gündeminde!
Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması
Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!
Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...
2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar
Almanya'nın Kim Kardashian'ı Türk çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum