Ankara’dan ‘Sınır Güvenliği Gücü’ Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Reuters Haber Ajansı'nda yer alan Suriye'nin kuzeyinde Amerika liderliğindeki koalisyonun YPG'yle çalışarak Sınır Güvenliği Gücü oluşturmakta olduğuna dair haberle ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, Türkiye'nin her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı volduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Terör örgütü PYD/YPG'nin ABD desteğiyle Suriye'de sözde "Kuzey ordusu" kurmaya hazırlandığı yönünde uluslararası basında yer alan haberler üzerine, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 10 Ocak günü Bakanlığımıza çağrılarak izahat talep edilmişti.

Bu kez, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamaya atıfla, kısmen PYD/YPG unsurlarından oluşacak ve PYD/YPG güdümlü sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30.000 kişilik sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması amacıyla Koalisyon'un "SDG"yle birlikte çalıştığı yönünde haberler çıktığı görülmektedir.

Türkiye, DEAŞ'la sahada mücadelenin ve DEAŞ'tan kurtarılan alanlardaki istikrarlaştırma faaliyetlerinin bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'yle işbirliği yapılarak yürütülmesinin yanlış ve sakıncalı olduğunu her düzeyde ve platformda müteaddit kereler bildirmiştir.