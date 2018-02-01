Ankara’dan Soçi Kongresi Değerlendirmesi

Türk diplomatik kaynaklar, Rusya'nın ev sahipliğinde Soçi'de gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni değerlendirdi

Kaynaklar, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Suriye'nin yeni anayasasının yapılması için komite oluşturulması konusunda Soçi'de yetkilendirildiğini altını çizerek, Türkiye'nin bu komitede "PYD-YPG'nin olmasını kesinlikle kabul etmeyeceğini” vurguladı.