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Ankara’dan Soçi Kongresi Değerlendirmesi

01.02.2018 16:21 | Son Güncelleme

Türk diplomatik kaynaklar, BM Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Suriye'nin yeni anayasasının yapılması için komite oluşturulması konusunda Soçi'de yetkilendirildiğinin altını çizerek, Türkiye’nin bu komitede “PYD-YPG'nin olmasını kesinlikle kabul etmeyeceğini” açıkladı.

Türk diplomatik kaynaklar, Rusya'nın ev sahipliğinde Soçi'de gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni değerlendirdi

Kaynaklar, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Suriye'nin yeni anayasasının yapılması için komite oluşturulması konusunda Soçi'de yetkilendirildiğini altını çizerek, Türkiye'nin bu komitede "PYD-YPG'nin olmasını kesinlikle kabul etmeyeceğini” vurguladı.

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