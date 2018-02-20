HABER

Anket: AfD, Sosyal Demokratların önüne geçti

20.02.2018 01:01 | Son Güncelleme

Almanya'da yapılan yeni bir ankete göre AfD'ye olan destek Sosyal Demokratların bir puan önüne geçti.

Anket: AfD, Sosyal Demokratların önüne geçti

Ankete göre şu an seçim yapılsa AfD sandıktan ikinci parti olarak çıkacak.Alman Bild gazetesinin Insa kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine olan destek bir puan artarak yüzde 16'ya yükseldi. Buna göre şu an AfD'ye olan destek, Sosyal Demokratlara olan destekten daha fazla. Anket, Hristiyan Birlik partileri ile koalisyona hazırlanan Sosyal Demokrat Parti'ye olan desteğin yüzde 15,5'e gerilediğini gösteriyor.

Ankette birinci sırada Hristiyan Birlik Partileri yer alıyor. CDU ve CSU'ya desteğin yüzde 34 seviyesinde olduğu görülüyor. Dördüncü sırada yüzde 13 ile Yeşiller, beşinci sırada yüzde 11'le Sol Parti var.

16- 19 Şubat tarihleri arasında yapılan ankete Almanya genelinde 2040 kişi katıldı. Ancak uzmanlar bu çaptaki kamuoyu araştırmalarının yüzde 3'e kadar yanılma payının bulunduğuna dikkat çekiyor.

Araştırma şirketi Forsa'nın aynı gün yayınladığı anket ise farklı sonuçları ortaya koyuyor. 2501 kişinin katıldığı ankete göre Hristiyan Demokratlar yüzde 34 ile birinci, Sosyal Demokratlar ise ikinci büyük parti konumunda. RTL ve n-tv televizyon kanallarında yayınlanan anket sonuçları Sosyal Demokratların yüzde 16 ile sağ popülist parti AfD'nin üç puan önünde olduğunu gösteriyor.

Forsa şirketinin anketinde "Başbakan kim olsun istersiniz?" sorusu da yöneltildi. Soruya katılımcıların yüzde 47'si Angela Merkel, yüzde 16'sı ise SPD lideri Schulz'un koltuğu devretmek istediği Andrea Nahles cevabını verdi. SPD, yeni parti genel başkanını 22 Nisan'da yapılacak kongrede seçecek.

DW/ NS,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Lavrov: İdlib'de Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir

Lavrov: İdlib'de Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezbahaya götürülürken kaçan inek özgürlüğe yüzdü

Mezbahaya götürülürken kaçan inek özgürlüğe yüzdü

Doğu Guta'daki bombardımanda onlarca kişi öldü

Doğu Guta'daki bombardımanda onlarca kişi öldü

Trump silah alanların daha sıkı kontrolüne 'destek veriyor'

Trump silah alanların daha sıkı kontrolüne 'destek veriyor'

Almanya'da NSU araştırma komisyonu başkanına tehdit mektubu

Almanya'da NSU araştırma komisyonu başkanına tehdit mektubu

İttifak başlamadan çöktü! Esad ve PYD anlaşamadı

İttifak başlamadan çöktü! Esad ve PYD anlaşamadı

Türkiye'deki üçlü Suriye zirvesi için hazırlık

Türkiye'deki üçlü Suriye zirvesi için hazırlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.