Anket: Çoğunluk Erdoğan'ın ziyaretine karşı

Bir gazete haberine göre Almanların çoğunluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmesini istemiyor. Die Welt gazetesi, Civey adlı kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan anketin sonuçlarını yayınladı. Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya gelmesine karşı olduğunu beyan etti. Ankete katılanların yüzde 69'u ziyarete karşı olduğunu belirtirken, "Erdoğan Almanya'ya gelsin mi?" sorusunu "evet" ya da "tercihen evet" şeklinde yanıtlayanların oranı yüzde 24'te kaldı. Geri kalan yüzde 7'lik bölüm ise kararsız olduğunu açıkladı.
Erdoğan'ın Almanya'yı hangi tarihte ziyaret edeceğihenüz belli değil. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcüsü davetin uzun süre önce yapıldığını açıkladı. Erdoğan'ın Almanya'ya geleceği haberi tartışmalara yol açtı. Türk hükümetinin darbecilikle suçladığı kişilere karşı harekete geçmesi ve Alman vatandaşlarını tutuklatması, Berlin ile Ankara arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı.
Bild gazetesi Türk ve Alman hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret etmesinin planlandığını bildirmişti. Gazetenin haberinde Erdoğan'ın resmi protokolün eksiksiz uygulanmasını istediği, Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmayı ve onuruna ziyafet verilmesini arzu ettiği ileri sürülmüştü.
DW, rtr/AG, BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!
Yürek yakan boş çerçeve... Şehit anne ve bebeği uğurlanıyor!
13 yaşındaki çocuğa tecavüz etti şimdi serbest
Üniversiteyi kazandığı gün, feci şekilde can verdi
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı
Balıkesir'de dev fuhuş operasyonu! Evden kaçan yaşı küçük kızları fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı!
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Okuyucu Yorumları 0 yorum