Anket: Özil olayının sorumlusu kim?

Yapılan son kamuoyu araştırmasına göre seçme hakkını haiz Almanların yüzde 47’si milli futbolcu Mesut Özil ile Alman Futbol Federasyonu arasındaki iplerin kopmasında her iki tarafın da sorumluluğunun bulunduğunu düşünüyor.

İnfratest dimap kamuoyu araştırma şirketinin ARD Televizyonu Sabah Magazini programı için yaptığı ankete katılan her on kişiden yaklaşık üçü (yüzde 29) sorumlulukta en büyük payın Özil’e düştüğünü belirtirken, yedi Alman’dan sadece biri (Yüzde 14) Futbol Federasyonu'nu (DFB) sorumlu tutuyor.

Mesut Özil ile Futbol Federasyonu’nun arası, profesyonel futbolcunun milli takımı bıraktığını açıklayıp, Futbol Federasyonu’nu ırkçılık yapmakla suçlaması üzerine açılmıştı. Özil Türkiye’deki seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşup, birlikte fotoğraf çektirmesi üzerine ağır eleştirilere hedef olmuştu.

Kamuoyu araştırmasına göre, Almanların yüzde 69’u göçmenlerin Almanya’ya uyumunda siyasete, yerlilere ve göçmenlere eşit sorumluluk düştüğü görüşünde. Öncelikle göçmenlerin sorumlu olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13, sorumluluğu siyasete verenlerin oranı ise yüzde 11. Uyumunn başarısından sadece Almanların sorumlu olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 4’ü geçmiyor.