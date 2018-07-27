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Anket: Özil olayının sorumlusu kim?

27.07.2018 12:53 | Son Güncelleme

Almanların yaklaşık yarısı Özil'in Federasyon ile arasındaki anlaşmazlıkta her iki tarafı da sorumlu tutuyor.

Anket: Özil olayının sorumlusu kim?

Yapılan son kamuoyu araştırmasına göre seçme hakkını haiz Almanların yüzde 47’si milli futbolcu Mesut Özil ile Alman Futbol Federasyonu arasındaki iplerin kopmasında her iki tarafın da sorumluluğunun bulunduğunu düşünüyor.

İnfratest dimap kamuoyu araştırma şirketinin ARD Televizyonu Sabah Magazini programı için yaptığı ankete katılan her on kişiden yaklaşık üçü (yüzde 29) sorumlulukta en büyük payın Özil’e düştüğünü belirtirken, yedi Alman’dan sadece biri (Yüzde 14) Futbol Federasyonu'nu (DFB) sorumlu tutuyor.

Mesut Özil ile Futbol Federasyonu’nun arası, profesyonel futbolcunun milli takımı bıraktığını açıklayıp, Futbol Federasyonu’nu ırkçılık yapmakla suçlaması üzerine açılmıştı. Özil Türkiye’deki seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşup, birlikte fotoğraf çektirmesi üzerine ağır eleştirilere hedef olmuştu.

Kamuoyu araştırmasına göre, Almanların yüzde 69’u göçmenlerin Almanya’ya uyumunda siyasete, yerlilere ve göçmenlere eşit sorumluluk düştüğü görüşünde. Öncelikle göçmenlerin sorumlu olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13, sorumluluğu siyasete verenlerin oranı ise yüzde 11. Uyumunn başarısından sadece Almanların sorumlu olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 4’ü geçmiyor.

Entegrasyon görevlisinden Mesut'a eleştiri

Alman Futbol Federasyonu'nun entegrasyon görevlisi Cacau, Mesut Özil'in ırkçılık yapıldığı suçlamasını feri çevirdi. Bild gazetesine konuşan Cacau, "Eleştirmek ayrımcılık ya da ırkçılık yapmak değildir”, dedi. Cacau sözlerini şöyle sürdürdü: "Eleştiriye, Brezilyalı olduğum ve ten rengim koyu olduğu için bana bunu yapıyorlar dersem, bu doğru olmaz, olgunluk da değildir.”

Federasyon görevlisi Özil'in tartışmalı fotoğrafının, "Mesut inkâr etse de, siyasi bir beyan olduğunu" söyledi. Cacau konuk olduğu bir televizyon programında da Özil ile ilgili tartışmaların Almanya'da genel ırkçılık olduğu izlenimini uyandırdığını ve eski milli futbolcu kadar Futbol Federasyonu'nun da hata yaptığını belirtti.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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