Anket: Sosyal Demokratlar hükümette yer almaya uygun değil

Yeni açıklanan bir ankete göre ise Almanların yüzde 60'ı SDP'nin hükümette yer almaya uygun olmadığı görüşünde.Almanya'da yapılan bir ankete göre, hükümette yer almak için Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik partileri ile uzlaşan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ülkeyi yönetmek için uygun değil.

DeutschlandTrend'in yaptığı kamuoyu yoklamasına göre Almanların yaklaşık yüzde 60'ı SPD'nin hükümette yer almak için uygun olduğunu düşünmüyor. Öte yandan aynı ankete göre Almanların yüzde 57'si SPD'nin halkın kaygılarını anladığı ve önemsediği görüşünde.

Alman yayın kuruluşu ARD tarafından yaptırılan anket, Sosyal Demokratların Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik partileri ile varılan koalisyon anlaşmasına ilişkin kararını vermesine günler kala açıklandı.

Sosyal Demokrat Parti, Pazar günü CDU ve CSU ile varılan koalisyon anlaşmasına ilişkin parti üyelerinin verdiği son kararı duyuracak. Ankete göre Sosyal Demokrat seçmenin yüzde 66'sı Hristiyan Birlik partileri ile kurulacak büyük koalisyonu destekliyor.