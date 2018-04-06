Anket: Türkiye güvenilir bir ortak mı?

Ankete göre Almanların en çok güvendikleri ortak Fransa.Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD ile Die Welt gazetesinin yaptırdığı ankette katılımcılara Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak görüp görmedikleri de soruldu.

Berlin merkezli infratest dimap araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, Almanların sadece yüzde 5'inin Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak gördüğü sonucu çıktı. Diğer yandan Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak değerlendiren Almanların oranı Temmuz 2017'ye göre yüzde 2 artış gösterdi. Temmuz 2017’de yapılan ankette Almanların sadece yüzde 3'ü güvenilir bir ortak olduğunu dile getirmişti.

"Size bazı ülkelerin adını sayacağım, bu ülkelerin Almanya açısından güvenilir bir ortak olup olmadığını söyleyin” şeklinde soruya verilen yanıtlara göre, Almanların en güvenilir bulduğu ülke ise Fransa. Buna göre, halkın yüzde 92'si Fransa'nın en güvenilir ülke olduğunu belirtti. Ankete göre, Almanların yüzde 28'i ABD'yi, yüzde 26’sı Rusya’yı güvenilir buluyor.

Ankete göre, eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının Mart ayı başında zehirlenmesinin ardından Rusya ile Batı ülkeleri arasında yaşanan kriz de Almanların çoğu tarafından kaygıyla karşılanıyor. Buna göre, Almanların yüzde 68'i bu kriz nedeniyle "çok büyük” veya "büyük” bir endişe duyduğunu belirtti. Bunun yanı sıra ankete katılanların yüzde 91'i Rusya’nın, yüzde 86’sı ise Batı'nın diyalog için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.