HABER

Anktartika'da 1.5 milyon Adelie pengueninden oluşan süper koloni keşfedildi

03.03.2018 12:00 | Son Güncelleme

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu bilinen Adelie penguenleri, bilim insanlarına büyük bir sürpriz yaptı. Uydu görüntülerinde tehlikeli Danger Islands'taki dev dışkıların ele verdiği penguenleri bölgeye zorlu bir yolculuk yaparak keşfeden araştırmacılar, 1.5 milyon penguenin burada yaşadığını meydana çıkardı.

Anktartika'da 1.5 milyon Adelie pengueninden oluşan süper koloni keşfedildi

Anktartika'nın sembollerinden Adelie penguenlerinin neslinin bir süredir tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleniyordu. Bilim insanları, yarımadanın en kuzey noktasındaki Weddell Denizi yakınlarında bulunan kayalık takımada Danger Islands'ta (Tehlike Adaları) 1.5 milyon penguenden oluşan dev bir süper koloni keşfetti.

Araştırmacıların ilk keşifleri, 2014'e ait uydu görüntülerinde fark ettikleri büyük miktarda guano yani penguen dışkısıydı (doğru bildiniz, uzaydan görülebilecek kadar büyükler).

Uydu görüntülerine bakan araştırmacılar dünyanın en büyük penguen dev kolonisini bulmuş olabileceklerini düşünerek çok heyecanlandı.

Zorlu koşulları nedeniyle çok az kişinin ayak basabildiği Danger Islands'a 2015'te tehlikeli bir sefer düzenleyen araştırma ekibi, burada hem karadan sayım yaptı, hem de drone uçurarak gökyüzünden fotoğraflar çekti.

Sonunda büyük bir sürprizle karşılaştılar: Tam 751 bin 527 çift penguen burada yaşıyordu. Aralarında dünyanın en büyük üçüncü ve dördüncü kolonileri de vardı.

İklim değişikliğinde sığınabilecekleri bir liman

Araştırmacılar bununla da kalmadı ve 1959 yılındaki uydu görüntülerini inceledi. İklim değişikliğinin ve insan varlığının en çok etkilediği Anktartika'nın batısında bulunan kolonilerin, günümüze kadar sayıca giderek azaldığı ortaya çıktı.

Bilim dergisi Scientific Reports'ta yayınlanan araştırma büyük yankı uyandırdı.

BBC News'a konuşan Oxford Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinden Tom Hart, "Kimsenin bakmadığı yerde bir şey bulmaya dair klasik bir örnekti. Danger Islands'a erişmek zor olduğu için kimse gerçekten denememişti bile" diye konuştu.

Uzmanlara göre bu keşif bize bir de mesaj veriyor: Danger Islands gibi yerler, penguenlerin iklim değişikliği ve balıkçıların aşırı avcılığı gibi etkenlerden kaçarak göç edebilmesi için koruma altında bölge ilan edilmeli.

'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'
İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmezİlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Raco'nun merkezine operasyon! İşte Afrin'den gelen son dakika haberler

Raco'nun merkezine operasyon! İşte Afrin'den gelen son dakika haberler

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e sert sözler

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e sert sözler

İstanbul hava durumu raporunda sağanak uyarısı! İşte Meteoroloji'nin son hava tahminleri

İstanbul hava durumu raporunda sağanak uyarısı! İşte Meteoroloji'nin son hava tahminleri

İlginizi Çekebilir

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

Skandal! Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti

Skandal! Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berta Caceres cinayeti: Enerji şirketi yöneticisi tutuklandı

Berta Caceres cinayeti: Enerji şirketi yöneticisi tutuklandı

Berlusconi’nin dönüşü İtalyanları böldü

Berlusconi’nin dönüşü İtalyanları böldü

Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!

Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!

Hükümet krizi: Almanya'yı şimdi neler bekliyor?

Hükümet krizi: Almanya'yı şimdi neler bekliyor?

Alman internet uzmanı: Hacker saldırısı kedi-fare oyununa döndü

Alman internet uzmanı: Hacker saldırısı kedi-fare oyununa döndü

Telefonunu servise verdi, hayatı kabusa döndü

Telefonunu servise verdi, hayatı kabusa döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.