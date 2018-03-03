Anktartika'da 1.5 milyon Adelie pengueninden oluşan süper koloni keşfedildi

Anktartika'nın sembollerinden Adelie penguenlerinin neslinin bir süredir tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleniyordu. Bilim insanları, yarımadanın en kuzey noktasındaki Weddell Denizi yakınlarında bulunan kayalık takımada Danger Islands'ta (Tehlike Adaları) 1.5 milyon penguenden oluşan dev bir süper koloni keşfetti.

Araştırmacıların ilk keşifleri, 2014'e ait uydu görüntülerinde fark ettikleri büyük miktarda guano yani penguen dışkısıydı (doğru bildiniz, uzaydan görülebilecek kadar büyükler).

Uydu görüntülerine bakan araştırmacılar dünyanın en büyük penguen dev kolonisini bulmuş olabileceklerini düşünerek çok heyecanlandı.

Zorlu koşulları nedeniyle çok az kişinin ayak basabildiği Danger Islands'a 2015'te tehlikeli bir sefer düzenleyen araştırma ekibi, burada hem karadan sayım yaptı, hem de drone uçurarak gökyüzünden fotoğraflar çekti.

Sonunda büyük bir sürprizle karşılaştılar: Tam 751 bin 527 çift penguen burada yaşıyordu. Aralarında dünyanın en büyük üçüncü ve dördüncü kolonileri de vardı.