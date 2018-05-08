Anlaşma bitirse İran ne yapar?

Kersten Knipp'in analizi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pazar günü televizyondan yaptığı konuşmada "ABD Başkanı Donald Trump nükleer anlaşmayı feshederse buna geçmişinde hiç olmadığı kadar pişman olur. Trump, İran halkının birlik olduğunu bilmelidir” dedi. Ruhani, ayrıca İran'ın bundan böyle gözlerini ABD'ye değil Avrupa'ya çevireceğine de dikkat çekti.

Ruhani'nin bu açıklamaları, Trump'ın nükleer anlaşmayı feshetmesi halinde İran'ın buna nasıl tepki gösterebileceği konusunda ipuçları veriyor. İran, Batı ülkelerini bölmeye çalışmasa da ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar farklılıklarını kendi yararına kullanmak isteyebilir ve böyle bir durumda Avrupa Birliği ile İran arasında yakınlaşma söz konusu olabilir.

Batı dayanışmasını bölmek

İsrail ordusunun eski araştırma direktörü Amos Gilad da Haaretz gazetesinde çıkan makalesinde bu hususa parmak basarak "ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda Tahran yönetiminin Batı ülkeleri arasına nifak sokmaya çalışabileceğini" vurguladı.

"Böyle bir gelişme İran'a yarayabilir” diyen Gilad, İran'ın nükleer çalışmalarını denetlemenin zorlaşacağını da belirtti ve "Amerikalılar anlaşmadan çekileceklerse, o zaman alternatif geliştirmelidirler. Ama ben alternatifleri olduğunu sanmıyorum” değerlendirmesini yaptı.