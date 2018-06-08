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Anlaşma bozuldu, Yunanistan'dan ilk açıklama geldi

08.06.2018 09:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan ile arasındaki göçmen iadesi anlaşmasının durdurulduğunu açıklaması Yunanistan'ın da gündemine düştü. Yunan hükümeti, söz konusu anlaşmanın 2016'dan bu yana işlemediğini açıkladı ve Çavuşoğlu'nun bu açıklamasında "geçmiş zaman" kullanmış olmasına dikkati çekti.

Anlaşma bozuldu, Yunanistan'dan ilk açıklama geldi

Yunan Başbakanlık bürosu, '15 Temmuz darbe girişiminden sonra 8 Türk askerinin Yunanistan'a firar ettiği günden bu yana zaten hiçbir iadenin gerçekleşmediğini' açıkladı.

Ayn açıklamada "Anlaşmanın işlerliğini kaybetmiş olması, Sayın Çavuşoğlu'nun anlaşmanın durdurulduğuna dair açıklamasında 'geçmiş zaman' kullanmasından da anlaşılıyor" ifadesine yer verildi ve "Türkiye'nin AB ile arasındaki göçmen iade anlaşmasının aynen yürürlükte olduğuna" dikkat çekildi.

2001 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan ikili anlaşmaya göre, Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen 3. ülke vatandaşlarının Türk makamlarına iadesi öngörülüyordu.

Edinilen bilgilere göre, 2001'de imzalanan ikili anlaşmadan bu yana Yunanistan Türkiye'ye toplam 5 bin yasa dışı göçmen iade etti ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hiçbir iade gerçekleşmedi.

Çavuşoğlu: Geri kabul anlaşmamızı durdurduk
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir gazetecinin "Yunanistan'da yargılandıktan sonra serbest bırakılan FETÖ üyeleri sonrası bu ülkeye bir yaptırım olacak mı?' sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Yunanistan'ın yaptığı kabul edilemez. Darbelerden en çok çeken ülke Yunanistan'dır. Hükümet bu konuyu gerçekten çözmek istiyor. Yunanistan'a Batı'dan çok büyük baskı var, özellikle Yunan yargısına. Onlara dışarıdan çok baskı var.

"AB ile bir göçmen anlaşmamız var, bu uygulanıyor. Yunanistan'la ilgili bir de ikili düzeyde geri kabul anlaşmamız var, geri kabul anlaşmamızı durdurduk. Süreç tam bitmedi ama Yunanistan'a yönelik çalışmalarımız devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan anlaşma geri kabul göçmen iade Türkiye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
demek bizimkiler farkında değil :))) kesin fetöcüler kandırmıştır bunları yine, nasıl bir zeka varsa..
Hahah Meğerse 2016 ta durdurulmuş sanki yeni yapmışlar gibi milleti kandırmaya devam. Yazık millet bunların oyun alanı oldu .Gereken dersi 24 haziranda alıcaklar umarım..
yani gene kuru gürültü milleti kandırma oyunları
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