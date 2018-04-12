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Anne maymunun yavrusu için ağladığı o an

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 17:34 | Son Güncelleme

Hindistan'daki yaşayan Avinash Lodhi, Madhya Pradesh şehrindeki bir anne maymunun yavrusu için ağladığı anı yakaladı.

Anne maymunun yavrusu için ağladığı o an

Anne maymunun baygın yavrusu kucağındayken ağladığı fotoğrafın sahibi 31 yaşındaki Avinash Lodhi, "Bu fotoğraf benim yüreğime dokundu. Çünkü tüm fotoğrafçılık kariyerim boyunca böyle bir şey görmemiştim" dedi.

Sputnik'in haberine göre, fotoğrafı çektikten sonra anne ve yavru maymunun yanına diğer maymunların da geldiğini söyleyen Lodhi'ye göre, yavru maymun birkaç dakika sonra baygınlıktan kurtularak iyileşti.

"1 saat konuşamadım"

Lodhi, fotoğrafı çektiği ana dair şunları söyledi: "Her şey o kadar hızlı gelişti ki, fotoğrafı çektiğim an ne olup bittiğini anlayamadım. Anladığımda ise, yaklaşık 1 saat konuşamadım. Böylesi bir ana sık rastlanmıyor, özellikle de hayvanlar için."

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Hindistan Avinash Lodhi fotoğraf

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