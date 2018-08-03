Anne-oğul çiğ kırkayak yediler! Sonrası korkunç...

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; kırkayağı yedikten sonra baş ağrısı ve sertleşmiş boyun şikayetleriyle hastaneye giden anne ve oğula hemen tedavi uygulandı.
Kırkayağı çiğ yiyen anne (78) ve oğlunda (46) ölümcül menenjit gelişti. Doktorlar, kırkayakta beyne girebilen ve iltihaplanmaya neden olabilen sıçan akciğer solucanı olarak adlandırılan bir parazit olduğunu söyledi. Uzmanlar, kırkayağın içindeki parazitin hastalığı tetiklediğini belirterek, bu tip parazitlerin salyangoz ve sümüklü böceklerde de bulunduğuna dikkat çekti.
Anti-parazitik ilaç tedavisi uygulanan anne ve oğul 15 gün sonra sağlığına kavuştu.
Kırkayak, geleneksel Çin tıbbında kurutulmuş olarak kullanılıyor ancak çiğ olarak tüketilmesi önerilmiyor.
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