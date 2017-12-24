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Annesini öldürdü, yakalandıktan sonraki görüntüsü olay oldu!

DÜNYA HABERLERİ | 24.12.2017 16:42 | Son Güncelleme 10 saat önce

ABD'nin Michigan eyaletinin Westland kentinde kısa süre önce annesini bıçaklayarak öldürmesinin ardından yakalanan ve ABD kamuoyunu şoke eden 22 yaşındaki adamın yakalandıktan sonra çekilen fotoğrafı ülkede olay oldu.

Annesini öldürdü, yakalandıktan sonraki görüntüsü olay oldu!

ABD'nin Michigan eyaletinin Westland kentinde, 50 yaşındaki Jeannette Lee Paul’ün cesedini bulan yakınları, polise haber verdi.

Daha sonra boğazından bıçaklanarak öldürülmüş kadının 22 yaşındaki oğlu Justin Jay Paul tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç adam daha sonra polisle girdiği çatışmanın ardından yakalandı. Polis, yakaladıkları adamın pantolonunda bıçak bulunduğunu duyurdu.

"REDDEDİYOR AMA KATİL BELLİ"

Justin Jay Paul, polisin elde ettiği tüm kanıtlara rağmen annesini öldürmediğini söylese de, tutuklandıktan sonra polisin çektiği fotoğraf Amerikan kamuoyunda tartışmaya neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, 11 Ocak’ta mahkemeye çıkacak adamın gülümseyen halinin, anne katili olduğunu kanıtı olduğunu öne sürdü. Birçok kişi, genç adamın gülümseyerek verdiği pozun 'anne katili' olduğuna işaret ettiğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Michigan Westland Jeannette Lee Paul

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