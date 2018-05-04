Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu

İşte 20 kiloya kadar düşen 28 yaşındaki kadının o süreçte yaşadıkları...

Anoreksiya hastalığından kurtulmak için çabaladı

1 / 50 28 yaşındaki Emma O'Neil, anoreksiya hastalığına yakalanmış ve 20 kiloya kadar zayıflamıştı. Doktorların ölmek üzere diye baktığı genç kadın, bir mucizeyle hayata yeniden tutundu.

2 / 50 Glasgow'da yaşayan Emma O'Neil, kendini korkunç bir tükenişe soktu. Emma, hep çok kilolu olduğunu düşünüyor ve kilo vermek için günlerce aç kalıyordu.

3 / 50 Bir yeme bozukluğu olan anoreksiyaya yakalanan Emma, artık yemek yemeyi kabul etmemeye başladı, 19-20 kiloya kadar düştü. O zamanlar 20 yaşalrındaydı ve artık okula gidebilecek durumda dahi değildi. Hastanede tedavi altına alındı ve, hemşireler onu elleriyle beslemeye başladı.

4 / 50 Sağlığı için yemeye çalışan Emma, bir süre sonra tanıştığı Jonathan'a aşık oldu. Sevdiği adamdan çocuk doğurmak isteğiyle yaşama sımsıkı sarıldı. Nişanlısı Jonathan, Emma'ya tekrar yeme alışkanlığı kazandırmak için güzel yemekler hazırlıyor, her gün biraz daha fazla yiyebilmesi için çaba sarf ediyordu.

5 / 50 2 sene sonra sağlığına kavuştu. Emma, onu iyileştiren bir diğer şeyin kenevir yağı olduğunu, her gece yatmadan yastığının yakınına koymanın onu rahatlattığını ve psikolojisine çok iyi geldiğini söyledi.

6 / 50 En güzel gelişme ise hamile kalması oldu.

7 / 50 Bebeğini sağlıkla kucağına alan Emma, iş hayatına da atıldı ve organik ürünler satan bir mağaza açtı.

8 / 50 Eski haliyle şimdiki halini görenler ise bu mucizeye inanamıyor.

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11 / 50 ÖLÜMLE BURUN BURUNA YAŞAM Yeme bozukluğunun insanların vücuduna neler yapabileceğini göstermek için anoreksiya hastalığının pençesine düşmeden önceki ve düştükten sonraki fotoğraflarını paylaşan 50 yaşındaki Wendy Robbins, son günlerde zihinsel ve fiziksel sağlığının yaşamındaki en düşük seviyede olduğunu düşünüyor.

12 / 50 Kendisine yaptığından dolayı utanç duyduğunu söyleyen Wendy, gençliğinden beri verdiği mücadeleyi daha fazla sürdürmek istemediğini söyledi.

13 / 50 Dişleri bozulan, saçları ve kemikleri günden güne incelen Wendy'nin vücudunda artık kullanabileceği bir yağ da klamadı. Bu da iç organlarını tehlikeye atmasına sebep oluyor.

14 / 50 Merdiven çıkmak için dahi büyük çaba sarf etmek zorunda kalan Wendy, bu halde devam ederse bir gün daha yaşayamayacağını düşünüyor.

15 / 50 Zor durumdaki kadın, '3 çocuğum var. Onları çok seviyorum. Bu da yaşamak için fazlasıyla yeterli bir sebep. Ama ben geçmişte ölmek istiyordum.' diye anlatıyor yaşadıklarını.

16 / 50 Wendy, yıllar önce anoreksiyadan kurtulabilmek için yatılı olarak tedavi görmüş. O zaman da hemşireler tarafından yemekleri peçeteye saklarken yakalanmış ve aynı gün taburcu edilmiş.

17 / 50 Şimdi ise tedavi olmak için bir şans daha istiyor. Çünkü gerekli değişim için savaşmazsa öleceğinden emin.

18 / 50 'Verilen listeyi uygulamak için çok uğraştım ama 3 öğün yemek yemek aynı zamanda ara öğünlerle beslenmek benim için çok zordu. Büyük bir değişimdi.' diyen Wendy tedavi sürecinde yaptıklarını da şu sözlerle anlatıyor:

19 / 50 'Bir peçete içine yiyecekleri gizledim. Böylece hepsini yemem geremedi. Birşeyler yapmamak bir seçenek değil. Anoreksiyanın bir ölüm cezası olduğunu hissediyorum.'

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24 / 50 13 YAŞINDA TACİZE UĞRADI, ANOREKSİYA HASTASI OLDU 13 yaşında uğradığı cinsel taciz sonrası travma yaşayıp anoreksiya hastalığına yakalanan Mathilde Jensen hayata yeniden tutundu.

25 / 50 Artık 20 yaşında olan Mathilde Jensen, küçükken annesiyle çıktığı tatilde yaşlı bir adamın cinsel tacizine uğradı.

26 / 50 Sonrasında Jensen'in psikolojisi giderek bozuldu ve kendine zarar vermeye başladı. Sadece sebze,meyveyle beslenip, her gün çılgınlar gibi koştu.

27 / 50 Beslenme sorunları gitgide ciddi bir boyuta geldi ve anoreksiyaya yakalandı. 30 kiloya düşmüştü.

28 / 50 Yeme bozukluğuna karşı savaşını tek başına veremedi. Birkaç kez hastaneye kaldırıldı.

29 / 50 Jensen, 2012 ve 2016 arasında 5-6 kez hastaneye kaldırıldıktan sonra fitness tutkusunu keşfetmenin iyileşmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

30 / 50 "Annem depresyon ve kaygılarımdan bıkmıştı, 13 yaşımda geçirdiğim olayı sildim ve tekrar anne olmak istiyorum."

31 / 50 Jensen, şimdi bir dans pistinde geçirdiği zamandan çok keyif alıyor ve kalori yakmak yerine gücünü arttırmaya odaklanıyor.

32 / 50 Jensen'ın sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

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