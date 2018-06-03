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Antalya açıklarında göçmen teknesi battı

03.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

Kaçak yolla Avrupa'ya gitmeye çalışanları taşıyan sürat teknesi Demre açıklarında battı, altısı çocuk dokuz kişi öldü.

Antalya açıklarında göçmen teknesi battı

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu altısı çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti. Teknede bulunanların kaçak göçmen olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Pazar sabaha karşı, sahil güvenlik ekiplerine Kekova Geyikova Adası açıklarında bir sürat teknesinin tehlikede olduğu ya da batmış olabileceği bilgisi ulaştı.

Bunu üzerine havadan ve denizden arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Olay yerine ulaşan ekipler dört kişi kurtardı. Bir kişi de yakınlardaki balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Arama çalışmalarında iki erken, bir kadın ve altı çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan bir kişi halen aranıyor.

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerine göre batan teknede 14-15 kişi vardı. Teknede bulunanların hangi ülke vatandaşı oldukları henüz netlik kazanmadı.

Göçmenlerin kaçak yolla Avrupa'ya gitmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Teknenin demir aldığı Demre ilçesine en yakın Avrupa Birliği'ne ait kara parçası, Kaş'ın bir kaç mil açığındaki Yunanistan'ın Meis Adası.

Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan göçmen anlaşmasına kadar ülkelerindeki savaştan kaçan bir milyondan fazla Suriyeli Türkiye üzerinden Ege ve Akdeniz'i kullanarak kaçak yollarla Yunanistan'a ulaşmıştı. Mülteci anlaşmasından sonra kaçak göç büyük ölçüde azalsa da, Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre son aylarda yeniden artış gösterdi. Örgütün açıkladığı istatistikler, 2018'in başından 30 Mayıs'a kadar 10 bin 948 kişi kaçak yollarla Yunanistan'a ulaştı. Bu 2017'nin aynı dönemindeki sayının çok üzerinde. Kaçak göç yolunda 2018 yılında 55 kişi hayatını kaybetti.

Ege ve Akdeniz'deki kaçak göç güzergahı Suriye, Irak, Afganistan ve Eritre vatandaşlarının yanı sıra, 15 Temmuz'da darbe girişiminin ardından başaltılan soruşturmalarda on binlerce kişinin tutuklanması üzerine, Türkiye'den kaçmak isteyen Türk vatandaşları tarafından da kullanılıyor.

AFP/GY,MK

©Deutsche Welle Türkçe

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