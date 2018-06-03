Antalya açıklarında göçmen teknesi battı

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu altısı çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti. Teknede bulunanların kaçak göçmen olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Pazar sabaha karşı, sahil güvenlik ekiplerine Kekova Geyikova Adası açıklarında bir sürat teknesinin tehlikede olduğu ya da batmış olabileceği bilgisi ulaştı.

Bunu üzerine havadan ve denizden arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Olay yerine ulaşan ekipler dört kişi kurtardı. Bir kişi de yakınlardaki balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Arama çalışmalarında iki erken, bir kadın ve altı çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan bir kişi halen aranıyor.

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerine göre batan teknede 14-15 kişi vardı. Teknede bulunanların hangi ülke vatandaşı oldukları henüz netlik kazanmadı.

Göçmenlerin kaçak yolla Avrupa'ya gitmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Teknenin demir aldığı Demre ilçesine en yakın Avrupa Birliği'ne ait kara parçası, Kaş'ın bir kaç mil açığındaki Yunanistan'ın Meis Adası.