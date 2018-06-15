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Antalya-Kiev uçağı pistten çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2018 10:31 | Son Güncelleme

Antalya-Kiev seferini yapan yolcu uçağının pistten çıkması sonucu Kiev Sikorskiy (Julyanı) Havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatıldıktan bir süre sonra yeniden açıldı.

Antalya-Kiev uçağı pistten çıktı

Sikorskiy Havaalanı Basın Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, 14 Haziran Perşembe günü saat 20.40ta Bravo Hava Yollarına ait 4406 sefer sayılı Antalya-Kiev uçağının pistten çıktığı belirtildi.

Kaza sırasında uçakta bulunan 169 yolcunun acil çıkış kapılarından tahliye edildiği, yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.

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DHA


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