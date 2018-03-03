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Antarktika'da 1,5 milyonluk yeni penguen sürüsü keşfedildi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2018 02:07 | Son Güncelleme

Scientific Reports dergisinde yayımlanan habere göre, 2015 yılında Antarktika'da yapılan yüzey araştırmaları sırasında yaklaşık 1.5 milyon penguen bulundu. Araştırmacılar, Tehlike Adaları'nda bulunan bu penguenlerin şuana kadarki en büyük kolonilerden biri olabileceğini tahmin ediyor.

Antarktika'da 1,5 milyonluk yeni penguen sürüsü keşfedildi

Scientific Reports Dergisinde yayımlanan makaleye göre, sayıları azalmakta olan Adelie penguenlerinin daha önce bilinmeyen bir sürüsü bulundu.

Sayısı 1,5 milyonu bulan penguen sürüsünün, insanların ve iklim değişikliği etkilerinin daha az görüldüğü "Tehlike Adaları"nda keşfedildiği belirtildi.

Araştırmacılar, Tehlike Adaları’nın Antarktika’nın kuzeyine çok uzak olması ve kalın buzullarla kaplı olması nedeniyle, penguenlerin kendilerini korumada başarılı olduklarını ifade etti.

"HİÇ GÖRÜLMEMİŞ DEVASA BİR PENGUEN GRUBUNU KEŞFETTİK"

Yeni keşfin, Antarktika’daki Adelie penguen sürüleri arasındaki en büyük sürü olduğu kaydedildi.

New York'taki Stony Brook Üniversitesinden ekoloji uzmanı Heather Lynch, penguen sürüsü ile ilgili ilk belirtileri 2014 yılında tespit ettiklerini belirterek, “2014 yılında uzaydan aldığımız görüntülerde penguen dışkılarına rastlamıştık ancak bunun yanlış olabileceğini düşünmüştüm. Fakat daha sonraki araştırmalarda daha önce hiç görülmemiş devasa bir penguen grubunu keşfettik.” ifadelerini kullandı.

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Penguenlerin drone'la havadan çekilmiş görüntüleri

2014 yılında uzaydan görüntülenecek kadar büyük dışkı görüntülerine rastlanması, araştırmacıların bölgede araştırmalara yönelmesine neden olmuştu.

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Antarktika Penguen koloni

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yakında dünyanın en büyük yırtıcısı insan bunların sayısını yarıya indirir
Penguenler çok sevimli maşallah
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