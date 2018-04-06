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Antarktika’da İlk Sebze Hasadı

06.04.2018 21:42 | Son Güncelleme

Alman bilimadamları, toprak ya da ışık olmadan eksi 20 derecede başarıya ulaştı

Antarktika’da İlk Sebze Hasadı

Antarktika’daki Alman bilimadamları, toprak ya da ışık olmadan büyüttükleri ilk sebzelerin hasadını yaptı.

Almanya’nın Neumayer III İstasyonu’nda görevli araştırmacılar 3 kilo 600 gram yeşillik, 18 salatalık ve 70 adet turp topladı. Sebzeler, eksi 20 dereceyi bulan soğukta, güneşin neredeyse görünmediği ortamda oluşturulan deneysel bir serada yetiştirildi.

Projeyi yürüten Alman Havacılık Merkezi DLR, bilimadamlarının haftada 4-5 kilo sebze ve meyve hasadı yapmayı umduğunu açıkladı.

Deneyler, hem uzayda astronotlara taze gıda sağlanmasını hem de sert iklim şartlarında sebze kıtlığıyla mücadeleyi amaçlıyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yeşillik yetiştirmişti. DLR’nin projesi ise meyve ve sebzelerde çeşitlilik sağlayacak. Yeşilliğin yanı sıra şu ana kadar domates, salatalık, biber, turp, soğan ve maydanoz, kişniş, fesleğen gibi otlar da, Antarktika şartlarında yetiştirilebildi.

Proje direktörü Daniel Schubert, çilek gibi meyvelerin ekimi içinse sabırlı olmak gerektiğini söyledi.

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