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Antibiyotiğe Dirençli Hastalıklar İçin Umut Deniz Süngerleri

08.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

Deniz süngerlerinin antibiyotiklere dirençli hastalıklarla savaşmaya elverişli anti mikrobiyalleri içerebileceği anlaşıldı

Deniz süngerlerinin antibiyotiklere dirençli hastalıklarla savaşmaya elverişli anti mikrobiyalleri içerebileceği anlaşıldı.

Meksika Körfezi, Karayipler, Avrupa ve Afrika kıyılarının derinliklerinden toplanan örnekler bilimadamları tarafından inceleniyor.

Alınan örneklerde bulunan bakteri ve mantar izlerinin bulaşmayı önleyici bir maddenin kaynağı olabileceği sanılıyor.

Çalışma Mikrobiyolojide Sınırlar adlı dergide yayınlandı.

İngiltere hükümeti 2016’da antibiyotiğe dirençli bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin sayısının Avrupa ve Amerika’da her yıl 50 bini bulduğunu açıkladı.

Dünya genelinde bakteriyel enfeksiyonlar, sıtma, AIDS ya da verem gibi antibiyotiklere dirençli hastalıklar yüzünden her yıl 700 bin kişi hayatını kaybediyor.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkeziyse, her yıl en az 23 bin kişinin antibiyotiklere dirençli salgın hastalıklar yüzünden öldüğünü belirtiyor.

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