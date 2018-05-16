Antibiyotikler Dirençli Mikroplara Karşı Etkisiz mi?

Bilimadamları, güçlü antibiyotiklere karşı direncin hayvanlardan sonra insanlarda da çok hızlı bir şekilde görülmeye başlaması karşısında şaşkınlık yaşıyor.

Colistin, tüm ilaçlar denendikten sonra doktorların son çare olarak başvurdukları bir antibiyotik.

Daha önce klinik ortamda tavuk ve domuzlar üzerinde kısıtlı olarak kullanılan Colistin’in, o dönemde ciddi yan etkileri olduğu konusunda kaygılar vardı. Ancak daha sonra ilaçların etkisiz kalmaya başlamasıyla insanlarda kullanımı da gündeme gelmeye başladı. Hatta son 10 yıldır klinik ortamda insanlar üzerinde kapsamlı olarak kullanıldı. Ancak bu güçlü antibiyotik, etkisini yitirmeye başladı.

Kolibasili ve salmonella gibi bakteriler, mutasyona uğrayıp ilaçlara karşı direnç geliştirebiliyor. 2000'li yılların ortalarında Colistin'e karşı direnç oluşturmaya başlayan genin hangi hızda mutasyona uğradığını inceleniyor. Bu kapsamda Brezilya'daki plajlarda ve denizdeki mikroplarda bile direnç geliştiği tespit edildi.

Araştırma, sadece tek bir dirençli gene odaklanıyor. Başka birçok mikropsa farklı türlü direnç geliştiriyor.

Uzmanlar, Colistin gibi antibiyotiklerin dirençli mikroplara karşı etkisini arttırmak için araştırmalar yürütüyor.

Uzun vadedeyse yeni ilaçlar geliştirmek için daha çok yatırım yapılması, antibiyotiklerin gerek tarımda gerekse klinik ortamdaki kullanımının yeniden planlanması gerekiyor.

