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Antibiyotiklere Olan Dirence Karşı 'Antibiyotik Gençleştime' Yöntemi

04.03.2018 00:47 | Son Güncelleme

Doktorlar yıllardır, antibiyotik direnci gösteren süper virüslere alışmamız gereken bir çağa doğru ilerlediğimiz konusunda uyarılar yapıyor. Tıp dünyası, mutasyona uğrayarak mevcut ilaçlara meydan okuyan yeni enfeksiyonlarla mücadele edecek yeni ilaçlar geliştirmek için zamanla yarışıyor

Antibiyotiklere Olan Dirence Karşı 'Antibiyotik Gençleştime' Yöntemi

Helperby Therapeutics adlı firmanın kurucusu Anthony Coates, antibiyotik üretmeye başladığımız çağdan beri bakterilerin de direnç kazandığını söylüyor:

“İnsanoğlu, 1940’larla 1970’ler arasında çok büyük bir hata yaptı, yaklaşık 200 benzeri olan 20 yeni antibiyotik geliştirdi. Sonra da bu yeterli diyerek, antibiyotik yapmayı bıraktı. Ancak bakteriler zamanla bütün bu antibiyotiklere karşı direnç kazandı. Aynı tuzağa yeniden düşmemeliyiz. Yeni antibiyotikleri kademeli olarak ve karışımlar halinde üretmeliyiz.”

Helperby firması, kolistin gibi eski antibiyotikleri kullanarak yeni karışımlar oluşturuyor. Kolistin, ölümcül bir enfeksiyon olan CRE’ye karşı son çare olarak kullanılan bir antibiyotik. Ancak Çin’de ve güneydoğu Avrupa’nın bazı bölgelerinde CRE’nin bu antibiyotiğe de direnç gösterdiği bildiriliyor.

Coates’a göre CRE “modern tıbba son verebilecek bir virüs.”

Güçlendirici ilaçları mevcut antibiyotiklerle karıştırmak onlara CRE’nin ve diğer süper virüslerin sert hücre duvarını delme gücü veriyor. Böylece, antibiyotikler virüslerle daha etkili şekilde savaşabiliyor.

Coates, her 30 yılda bir yeni bir karışım üreterek antibiyotik direnciyle savaşta hep bir adım önde olabileceğimize ve aynı zamanda tıp dünyasına yeni ilaçlar kazandırabileceğimize inanıyor.

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