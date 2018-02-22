Antidepresan ilaçlar 'işe yarıyor'

Biliminsanları, çok kapsamlı bir araştırmanın ardından tıbbın en büyük tartışmalarına birine son verdiklerini ve antidepresan ilaçların gerçekten işe yaradığı sonucuna vardıklarını açıkladı.

116 bin 477 kişinin katıldığı 522 farklı deneyden alınan sonuçların analiz edildiği çalışmada, en çok kullanılan 21 antidepresan ilacının, depresyonun belirtilerini azaltmada herhangi bir etkisi olmayan plasebo haplardan daha etkin olduğu görüldü.

Ancak çalışmada, ilaçların etkinliği arasıda da büyük farklar olduğu ortaya çıktı.

Lancet Tıp dergisinde yayımlanan araştırmayı yapan uzmanlar, çalışmalarının çok daha fazla sayıda insanın antidepresanlardan faydalanabileceğini gösterdiğini söyledi.

İngiltere'de 2016 yılında , 2006'ya kıyasla iki kat daha fazla antidepresan ilaç reçete edildi, ancak bazı araştırmaların bu ilaçların plasebo haplardan daha etkili olmadığı sonucuna varan bazı araştırmalar nedeniyle, etkinlikleri konusunda tartışmalar vardı.

Çalışmada ele alınan antidepresanlar, plasebolardan üçte bir oranında ya da iki katından fazla etkin şeklindeki bir yelpazede sıralandı.