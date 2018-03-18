Antik Afrin nasıl uğruna savaşılacak bir kent oldu?

Suriye ordusunun 2012'de Afrin'den çekilmesinden bu yana bölge yarı özerk bir şekilde yönetiliyordu. Afrin önemli doğal güzelliklere sahip. Fakat sınırla ilgili karmaşık sorunları Fransız Mandası yönetimindeki askeri birliğin hazırladığı 1935 tarihli Suriye haritasında görmek mümkün.

Afrin "Kürt Dağı" adıyla da biliniyor.

360 Kürt köyü ile Suriye'nin en yoğun Kürt nüfusa sahip bölgesi.

Afrin Nehri, bol ağaçlı tepelerin arasından geçerek kuzeyden güneye doğru akıyor. Yeşil vadileri ve verimli topraklarında başta zeytin olmak üzere, pek çok meyve ve kabuklu yemiş yetişiyor.

Bu topraklarda akrep ve yılanın olmadığı söyleniyor. Suyu bol akıyor.

2004'te Midanki Şelalesi'ne baraj kurulunca, eski yol göl altında gözden kayboldu.

Hafta sonlarında bu göl kıyısında piknik yapılır. Midanki'nin kuzeyinde Arapça konuşan pek yoktur. Yaşlılar geleneksel siyah şalvarlarıyla dolaşır hala.

Afrin sınırındaki Azez'de çok sayıda Türkmen ve Arap yaşıyor. Burada Kürtler de dahil hemen herkes Sünni.

Afrin Nehri kıyısında, Türkiye sınırından görülecek şekilde Roma döneminden kalma Kyrrhos antik kenti kalıntıları yükselir.