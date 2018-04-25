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Antisemitist tartışmalar sonrası Echo ödülleri kaldırıldı

25.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

Antisemitist şarkı sözleriyle tanınan iki rapçiye ödül verilmesi sonrasında Almanya’daki Echo ödüllerinin kaldırıldığı açıklandı.

Antisemitist tartışmalar sonrası Echo ödülleri kaldırıldı

Ödülleri veren kurum, yeni ödüller için çalışmaların yakında başlayacağını belirtti.Almanya'nın en önemli müzik ödülleri olarak görülen Echo Müzik Ödülleri, antisemitist ve cinsiyetçi şarkı sözleriyle tanınan iki rapçiye ödül verilmesi sonrasında yaşanan tepkiler nedeniyle kaldırıldı.

Echo ödüllerini dağıtan ve Alman müzik endüstrisinin temsilcisi konumundaki kurum olan BVMI Çarşamba günü yaptığı açıklamada ödüllerin artık dağıltılmayacağını belirtti. Kararın, BVMI yönetim kurulu tarafından Salı akşamı yapılan toplantıda alındığı aktarıldı.

Açıklamada "Echo markası o kadar yara aldı ki tamamıyla yeni bir başlangıç şart oldu” denildi. Özür dilenmiş olmasına rağmen bu sene yaşanan olayların geri alınamayacağının belirtildiği açıklamada, benzer bir durumun ileride tekrar etmemesini sağlamak istedikleri aktarıldı.

Yeni ödül için çalışmalar başlatılacak

Açıklamada ayrıca yeni bir isimle yeni ödüllerin verilmesinin hedeflendiği ve bunun için çalışmalara haziran ayında başlanacağı da aktarıldı. Echo ödülleri bugüne kadar albüm satış rakamları temel alınarak veriliyordu.

Tartışmalar, antisemitist ve cinsiyetçi şarkı sözleriyle tanınan rapçi ikili Kollegah ve Farid Bang'ın 12 Nisan'da düzenlenen törende ödüle layık görülmesi sonrasında başlamıştı. İkilinin ödül aldıkları “Genç, acımasız ve yakışıklı” albümlerindeki şarkılarda "tekrar bir Holokost yapılsın, Molotof kokteyli ile gel” ve "vücudum Auschwitz mahkumlarınkinden daha belirgin” gibi şarkıları sözleri bulunuyor.

Diğer müzisyenlerden tepki

Aralarında ünlü orkestra şefi Daniel Barenboim, Alman rockçı Marius Mueller-Westernhagen ile Klangverwaltung Orkestrası'nın şefleri Enoch zu Guttenberg ve Andreas Reiner’ın da bulunduğu birçok müzisyen aldıkları ödülleri iade ederek tepki göstermiş, Almanya’nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter’da yaptığı açıklama ile "Antisemitist provokasyonlar hiçbir zaman ödül kazandırmadı ve bunlar sadece mide bulandırıcı. Holokost'u anma gününde böyle bir ödülün verilmesi utanç verici” demişti.

Kollegah ve Farid Bang'ın albümlerini yapan Bertelsmann Music Group şirketi de Çarşamba günü yaptığı açıklamada iki rapçı ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Geçen hafta ikili ile anlaşmalarını askıya aldıklarını açıklayan şirket bu açıklamasıyla işbirliklerini tamamen bitirdiklerini belirtti.

Tartışmalar sonrasında Kollegah ve Farid Bang özür dilemiş ve antisemitist kampanyalara 100 bin euro bağışladıklarını açıklamıştı.

dpa,AFP/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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