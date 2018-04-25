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ANZAC Günü’nde Birçok Ülkede Anma Törenleri

25.04.2018 19:08 | Son Güncelleme

Binlerce kişi Çanakkale kara savaşlarının başlangıcı olarak bilinen ANZAC Günü’nde bazı ülkelerde bir araya gelerek anma törenleri düzenledi

ANZAC Günü’nde Birçok Ülkede Anma Törenleri

Binlerce kişi Çanakkale kara savaşlarının başlangıcı olarak bilinen ANZAC Günü’nde bazı ülkelerde bir araya gelerek anma törenleri düzenledi.

Anma törenleri Avustralya, Yeni Zelanda, Türkiye, İngiltere, Fransa ve Tayland’da düzenlendi.

Anma törenlerinin bir başka amacı da Birinci Dünya Savaşı’nın son yılının yıldönümü olmasıydı.

25 Nisan 1915 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda Askeri Müfrezeleri’nden (ANZAC) binlerce asker Gelibolu Yarımadası’nda karaya çıkarak ilk defa bir bayrak altında savaşmıştı.

Savaşta iki taraftan da onbinlerce kayıp verildi.

İtilaf devletleri, İngiliz, İrlanda, Fransız, Hint, Gurkha ve ANZAC askerlerini içeriyordu.

Avustralya’da anma töreni Canberra’da düzenlendi.

Fransa’daki törene Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull da katıldı.

İngiltere’deki törene Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle katılırken, Prens Harry ölen askerler anısına Londra’daki Hyde Park Corner’da çelenk bıraktı.

Tayland’daki törene bazı İkinci Dünya Savaşı muharipleri de katıldı.

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