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AP Başkanı: Avrupa ordusu kurulmalı

04.05.2018 09:54 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani Avrupa'nın kendi ordusuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

AP Başkanı: Avrupa ordusu kurulmalı

Tajani aksi takdirde Avrupa'nın küresel ağırlığa kavuşamayacağını savundu.Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Avrupa'nın kendi ordusunu kurmasından yana olduğunu açıkladı. Tajani, Alman haftalık haber dergisi Spiegel'e verdiği mülakatta "Avrupa'nın uzun vadede kendi ordusuna ihtiyaç duyacağını" söyledi.

Avrupa Birliği'nde (AB) aşağı yukarı aynı görevleri icra eden 28 ayrı ordunun bulunduğunu belirten AP Başkanı, AB'nin savunma alanında daha sıkı işbirliği yaparak hem kaynak arttırabileceğini hem de küresel düzeyde daha aktif ve daha güçlü olabileceğini ifade etti.

AP Başkanı Antonio Tajani, AB'nin ortak savunma stratejisi olmadan ortak dış politika yapamayacağını ve bir sonraki bütçede bu hususun dikkate alınması gerektiğini belirtti.

AB Komisyonu hafta ortasında ortak bütçenin 2021 – 2027 yılları arasında 1 trilyon 279 milyar euroya çıkarılmasını önermişti. Komisyon bu talebini sınırların korunması, göç, savunma ve araştırma çalışmaları için daha fazla mali kaynağa ihtiyaç duyulacak olmasını gerekçe göstermişti.

DW,AFP/AG,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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