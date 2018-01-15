AP Başkanı'ndan Türkiye'ye Leyla Zana eleştirisi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, seçilmiş bir parlamenter olarak Leyla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesinin "gayrimeşru" ve "kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Tajani, Avrupa Parlamentosu'nun demokrasi için mücadele edenlere verdiği Sakharov Ödülü'nün 1995 yılında Kürtlerin ifade özgürlüğü için yaptığı çalışmalar nedeniyle Zana’ya verildiğini hatırlattı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı ayrıca Türkiye’deki insan hakları ihlalleri konusunda endişeli olduğunu belirterek, bu ihlallerden etkilenenlerin "adalet ve özgürlük” için mücadele eden sivil toplum örgütlerinde çalışanlar, akademisyenler ve gazeteciler olduğunu belirtti.

HDP'nin 53 milletvekili kaldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile düşürülmüştü.

Zana, 1 Kasım 2015 seçimleri sonrası mecliste yemin törenine katıldığında "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" demiş, bunun üzerine geçici TBMM Başkanı Deniz Baykal yemini geçersiz saymıştı. Tekrar yemin etme çağrısına uymadığı için yasama çalışmalarına katılamayan Zana hakkında devamsızlık çizelgesi tutulmuş ve devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi için komisyon süreci işletilmişti.