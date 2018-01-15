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AP Başkanı'ndan Türkiye'ye Leyla Zana eleştirisi

15.01.2018 21:27 | Son Güncelleme 4 saat önce

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesinin “kabul edilemez” ve "gayrimeşru" olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, seçilmiş bir parlamenter olarak Leyla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesinin "gayrimeşru" ve "kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Tajani, Avrupa Parlamentosu'nun demokrasi için mücadele edenlere verdiği Sakharov Ödülü'nün 1995 yılında Kürtlerin ifade özgürlüğü için yaptığı çalışmalar nedeniyle Zana’ya verildiğini hatırlattı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı ayrıca Türkiye’deki insan hakları ihlalleri konusunda endişeli olduğunu belirterek, bu ihlallerden etkilenenlerin "adalet ve özgürlük” için mücadele eden sivil toplum örgütlerinde çalışanlar, akademisyenler ve gazeteciler olduğunu belirtti.

HDP'nin 53 milletvekili kaldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile düşürülmüştü.

Zana, 1 Kasım 2015 seçimleri sonrası mecliste yemin törenine katıldığında "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" demiş, bunun üzerine geçici TBMM Başkanı Deniz Baykal yemini geçersiz saymıştı. Tekrar yemin etme çağrısına uymadığı için yasama çalışmalarına katılamayan Zana hakkında devamsızlık çizelgesi tutulmuş ve devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi için komisyon süreci işletilmişti.

212 Genel Kurul birleşimine katılmadığı için devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesini içeren rapor, 11 Ocak tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmişti.

Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesiyle birlikte HDP milletvekili sayısı da 53'e indi.

1 Kasım 2015 seçimlerinde 59 sandalye elde eden HDP'den daha önce HDP eski eş başkanı Figen Yüksekdağ, Van Milletvekili Tuğba Hezer, Siirt Milletvekili Besime Konca, Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın milletvekilliği düşürülmüştü.

AFP, DÇÜ/BK

©Deutsche Welle Türkçe

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