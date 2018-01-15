AP Başkanı'ndan Türkiye'ye Leyla Zana eleştirisi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, seçilmiş bir parlamenter olarak Leyla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesinin "gayrimeşru" ve "kabul edilemez” olduğunu söyledi.
Tajani, Avrupa Parlamentosu'nun demokrasi için mücadele edenlere verdiği Sakharov Ödülü'nün 1995 yılında Kürtlerin ifade özgürlüğü için yaptığı çalışmalar nedeniyle Zana’ya verildiğini hatırlattı.
Avrupa Parlamentosu Başkanı ayrıca Türkiye’deki insan hakları ihlalleri konusunda endişeli olduğunu belirterek, bu ihlallerden etkilenenlerin "adalet ve özgürlük” için mücadele eden sivil toplum örgütlerinde çalışanlar, akademisyenler ve gazeteciler olduğunu belirtti.
HDP'nin 53 milletvekili kaldı
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile düşürülmüştü.
Zana, 1 Kasım 2015 seçimleri sonrası mecliste yemin törenine katıldığında "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" demiş, bunun üzerine geçici TBMM Başkanı Deniz Baykal yemini geçersiz saymıştı. Tekrar yemin etme çağrısına uymadığı için yasama çalışmalarına katılamayan Zana hakkında devamsızlık çizelgesi tutulmuş ve devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi için komisyon süreci işletilmişti.
212 Genel Kurul birleşimine katılmadığı için devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesini içeren rapor, 11 Ocak tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmişti.
Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesiyle birlikte HDP milletvekili sayısı da 53'e indi.
1 Kasım 2015 seçimlerinde 59 sandalye elde eden HDP'den daha önce HDP eski eş başkanı Figen Yüksekdağ, Van Milletvekili Tuğba Hezer, Siirt Milletvekili Besime Konca, Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın milletvekilliği düşürülmüştü.
AFP, DÇÜ/BK
©Deutsche Welle Türkçe
Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!
Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor
Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik
Fransa Cumhurbaşkanı Macron erotik roman yazmış!
Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi
Korkunç cinayet! Kiralık katil kimlikleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü
Öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti
Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza
'Beni kullandı' dedi, ünlü ismin yaptıklarını bir bir ifşa etti!
İşinden sıkıldı, eskort oldu!
'Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de yakından tanırım, cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapacaklar'
'İYİ Parti'nin oy oranı en az yüzde 20, seçimi Meral Akşener kazanır'
Okuyucu Yorumları 0 yorum