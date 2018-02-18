HABER

AP: Beyaz Saray'dan Kimyasal Silah İddiaları Hakkında İlk Açıklama

18.02.2018 02:46 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarına karşılık Beyaz Saray'dan ilk açıklama geldi. AP haber ajansında yer alan bilgilere göre, bir Beyaz Saray yetkilisi Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı iddialarının 'son derece ihtimal dışı' olduğunu düşündüğünü belirtti

AP: Beyaz Saray'dan Kimyasal Silah İddiaları Hakkında İlk Açıklama

Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarına karşılık Beyaz Saray'dan ilk açıklama geldi.

AP haber ajansında yer alan bilgilere göre, bir Beyaz Saray yetkilisi Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı iddialarının 'son derece ihtimal dışı' olduğunu düşündüğünü belirtti.

Yetkili iddiaları duyduklarını belirtti ve siviller konusunda dikkat edilmesi için çağrıda bulundu.

Suriye’de, YPG, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Suriye devlet medyası Türkiye’nin Afrin’in bir köyüne kimyasal silahla saldırdığını ve 6 kişinin yaralandığını iddia etmişti.

Afrin'den hastanede oksijen maskesi takmış kişilerin görüntüleri gönderilirken iddialar doğrulanamadı.

Türk Yetkili: 'Kimyasal Silah İddiaları Asılsız ve 'Kara Propaganda'

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk diplomat da, Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah kullandığı iddialarını reddetti ve yanıt olarak, ‘Türkiye, Suriye’deki operasyonlarında asla kimyasal silah kullanmamıştır ve sivillerin korunması konusunda elinden gelen özeni göstermektedir’ dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

CIA eski direktörü itiraf etti: Seçimlere karıştık!

CIA eski direktörü itiraf etti: Seçimlere karıştık!

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

107 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!

107 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk-Yunan Sahil Güvenlik Gemilerinin Çarpışma Görüntüsü Yayınlandı

Türk-Yunan Sahil Güvenlik Gemilerinin Çarpışma Görüntüsü Yayınlandı

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

Rusya: 'Suçlamalar Saçmalık'

Rusya: 'Suçlamalar Saçmalık'

İsrail, Gazze'yi bombaladı

İsrail, Gazze'yi bombaladı

Günde Bir Sigara Bile Kalp Krizi Riskini Arttırıyor

Günde Bir Sigara Bile Kalp Krizi Riskini Arttırıyor

New York’ta Renkli Çin Yeni Yılı Kutlamaları

New York’ta Renkli Çin Yeni Yılı Kutlamaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.