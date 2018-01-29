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AP: Burseya’da Çatışmalar Yeniden Başladı

29.01.2018 18:18 | Son Güncelleme 9 saat önce

Pazar günü Türk askerlerinin ele geçirdiği Burseya Tepesi’nde yeniden çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. YPG’nin tepeyi yeniden ele geçirmeye çalıştığı kaydediliyor.

Pazar günü Türk askerlerinin ele geçirdiği Burseya Tepesi'nde yeniden çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. YPG'nin tepeyi yeniden ele geçirmeye çalıştığı kaydediliyor.

Associated Press haber ajansına göre Türkiye'den yetkililer Burseya'ya düzenlenmesi planlanan basın turunu da güvenlik gerekçesiyle iptal etti.

Bu arada İdlib bölgesinde muhtemelen Suriye'nin hava saldırıları sonucunda en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Afrin ve İdlib'de yaşananlardan sonra, Rusya'nın ev sahipliğinde Suriye rejimiyle muhalifler arasında planlanan konferansın nasıl şekilleneceği merak konusu.

Suriye muhalefetinin ana müzakere grubu konferansı boykot ediyor. YPG de Türkiye'nin Afrin'e ilerlemesinden Rusya'yı sorumlu tutarak konferansa katılmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan Türkiye'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 311 kişi gözaltına alındı.

Sınır Tanımayan Muhabirler bu gelişmeyi ‘eleştirilere karşı cadı avı' olarak nitelemişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Türk Hava Kuvvetleri'nin Afrin barajı yakınlarını bir kez daha vurduğunu kaydetti. Barajın zarar görmediği belirtiliyor. Baraj Afrin'dekilere su ve elektrik sağlıyor.

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