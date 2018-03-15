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AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2018 00:59 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu'nda bugün oylanacak karar tasarısında Türkiye'ye Afrin'deki askerlerini çekmesi çağrısı yapılıyor. Afrin operasyonunda “sivil kayıplar olduğu” yönünde haberler geldiği kaydedilen taslak metinde, Ankara'dan Afrin operasyonunu durdurması ve “Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış grupların yenilmesine yoğunlaşması” isteniyor.

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

Avrupa Parlamentosu’nda bugün Türkiye’nin Afrin’deki askerlerini çekmesi istenilen karar tasarısı oylanacak. Suriye'deki durum hakkında AP'deki siyasi gruplar tarafından hazırlanan ortak karar tasarısında, Türkiye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunun “Suriye'de çatışmaya yeni bir boyut eklediği”, bu ülkedeki “hassas iç dengeler ve çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığı” ve “ek insani kaygılar” gündeme getirdiği dile getiriliyor.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Afrin operasyonunda “sivil kayıplar olduğu” yönünde haberler geldiği kaydedilen taslak metinde, Ankara’dan Afrin operasyonunu durdurması ve “Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış grupların yenilmesine yoğunlaşması” isteniyor.

Afrin'deki “tırmanışın” endişe verici olarak tanımlandığı karar tasarısında, Türk güçleri ile Esad veya Rus güçleri arasında olası çarpışma ve ABD ile artan gerilim “kaygı verici” olarak tanımlanıyor. Türkiye'ye Afrin'deki “askerlerini çekmesi” ve “Suriye sorununda yapıcı rol oynaması” çağrısında bulunuluyor, bunun “Türkiye’nin ulusal çıkarına olduğu” savunuluyor. Suriye'de “yeni cepheler açmanın Türkiye'nin güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmadığı” not ediliyor. Suriye genelinde, Afrin de dahil olmak üzere ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılıyor.

Rusya ve İran'ın Esad rejimine verdiği destek nedeniyle eleştirildiği taslak kararda, Suriye'de işlenen savaş ve insanlığa karşı suçların sorumlularının yargılanması için AB'nin bu yönde bir “hesap verme stratejisi” oluşturması isteniyor.

Karar taslağı AP'nin 15 Mart Perşembe günü Strasbourg'da düzenlenecek genel kurul oturumları sırasında oylamaya sunulacak.

“BM SÜRECİNE YOĞUNLAŞILSIN”

Oylama öncesi genel kurulda yapılan oturumda söz alan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Afrin ve Doğu Guta'da “askeri faaliyetlerin dramatik biçimde yeniden tırmanışa geçtiğini, her tırmanışla yeni bir dehşet düzeyine geçildiğini” söyledi. Suriye'de ateşkes için Rusya, İran ve Türkiye dışişleri bakanlarına mektup gönderdiğini belirten Mogherini, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Cenevre sürecine yoğunlaşılması ve bu sürecin desteklenmesi çağrısında bulundu. Mogherini AB'nin Suriye krizinde “aklın sesi” tek taraf olduğunu savundu.

Oturumda siyasi gruplar adına yapılan konuşmalarda da Türkiye'nin Afrin operasyonu eleştirildi. Siyasi gruplar, Afrin de dahil olmak üzere tüm Suriye'de ateşkes çağrısında bulundu.

AB'nin BM ile birlikte Suriye'nin geleceği konusunda 24-25 Nisan'da Brüksel'de uluslararası bir konferans düzenlemesi öngörülüyor. Konferansın Suriye'ye komşu ülkelerdeki Suriyeli sığınmacılar ve BM çatısı altında yürütülen Cenevre süreci üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Avrupa Parlamentosu Türkiye

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Elin gavuru musluman ve masum Kürt korumaya çalışıyor Ama kürtler e kardeşim diyenlerde Allahuekber diyerek katıl ediyorlar isidoso kanlı terorlerile
Kürt ayrı Terörist ayrı
erkekseniz gelir cekersiniz oyle oylamayla oyalanmayla bu isler yurumez korku daglari sardi galiba
sende kendini aslan sandın ha 3 milyar euro ya seni satın almışlar kedicik
caresiz olmak böyle birsey olmali sizin cocuklar sonbahar yapraklari gibi dökülüyör ülkelerinizdeki teröristleri koruyun siz burdakiler bizim isimiz kökünü kaziyana kadar bizde durmak yok!!! silah,para,kacanlarida ülkenizde besliyonuz!!! aslinda terörist sizlersiniz kan ve göz yasindan nemalaniyorsunuz oyunlariniz bir bir yikiliyor evet sizleri korku aldi uykulariniz kaciyor burda terör biterse sizin bakimini sagladiklariniz gün gelecek sizede saldiracak yilanla ayni cuvalin icindesiniz elbet sizide sokacak korkunuz bu yüzden!!vatan icin kan dökmek gerekirse dünyanin sah damarini keseriz!!
göZleri yaşartır bu ilgi alaka fakat bu gidişe dur demek boynumuzun borcu dinimizin gereğidir
bu ak pkk sı pyd si terör örgütü değilmi bizimkilerde terör temizliyor
barbara barbarsın demek skandal karşılanıyormuş.YPG çok iyi öldürüyor Allah var ve Allah razı olsun.inş gün gelir türkleri kuşatır ve diri diri yakarız.o zevki tatmak isteyen milyonlarca kürt var.hele bir türkiye devrimi başlasın siz kürtleri o zaman görün.karınızı koynunuzdan alacaklar
Eee benimde maşalarımı birisi telef etse bende endişe ve kaygı duyarım ve geri çekilmelerini rica ederim. Suriyede top patlıyor yankısı avrupadan geliyor. Hiç şaşırmadık nedense
CIA başkanı ABD dışişleri bakanı olursa olacağı budur biz bu teröristleri gerçekten temizleyebilirsek eğer ABD nin 100 yıllık bütün planları ve masrafları boşa gider adam geldi ve hemen baskılara başladı Tillerson un başını yaktık ve Münbiç ten sonra da Trump ın başını yakıcaz
AB topluluğu ABD ve özellikle İNGİLTERE güdümünde hareket ediyor buna kılıf olarakta BİR-LEŞMİŞ MİLLETLER in sözlerini açıklamalarını kullanıyor..suriye üzerinde yapmış oldukları proelerin boşa gitmmemesi için teröristlere her türlü yardımı yapmaktan çekinmezler milyonlara varan sivillerin yurdundan yerinden olmasını görmezler..sivillerde ölüyor yalanları ile kendilerini haklı çıkarıp istediklerini almaya çalışırlar..
Ne sesi geliyo 3,5 mu yok canım...İnsanlığı kağıt kalemle parmakla teröristlerden mi koruyorsunuz yoksa onların ortağı mısınız.Rusya yarın yakanıza yapıştığinda görecem ben sizi
Avrupa parlomantosu zaten kendisi bir terör örgütüdür......
doğru yolda olduğumuzun kanıtı anlamayanlara gelsin bu karar... afrine de gireriz istediğimiz yerede
Hawking bu duruma düştüğü zamandan beri kamuoyunun karşısına sık sık çıkarılıp bilgisayar bağlantısı ile iletişime geçtiği iddia edliyor, yalaaan! Adam halkın karşısına, medya karşısına daha ne için çıkarıldığına anlam veremezken, belki şuuru bile yerinde değilken, bu adam demiş gibi perde arkasından kendi düşüncelerini, fikirlerini sunan gizliler var.
zeytin dalımızı oraya uzattık budaklı kısmınıda size ayırdık sevgili Avrupa abd nin payınada ağacın kütüğü kaldı buyursun yesin
Ne demiş düşmanın okuna bak nereye gidiyorsa doğru orasıdır.
Sivil halka oturdukları yerde kimin zarar verdiğini nereden görüyorlar,,bir kere de şu teröristler halka zarar verdiğini söyleseler şaşıracam. AP ne zaman doğruları göreceksin.
Sizi kim takar Ey Avrupa Birligi türkiye kocaman bir yürek artık müslümanlar ölürken nerdeydi bu kararlarınız ermeniler sizi
tabi işinize gelmiyor. biz Allah’a şükr yiğit gibi savaşırken, tarihte olduğu gibi daha ileri boyutlara gider Türk İslam birliği altında bütün kardeşlerimizle dünyayı sallarız diye korkuyorsunuz.
BIR ATASOZU VAR: " IT URUR KERVAN YURUR." der. Sen kulak dahi verme ikiyuzlu hacli baronlarina Mehmedim. Yolun acik Allah yar ve yardimcin olsun.
türkiye nireee avrupaaaa nire tam 259 sene geriyiz medeniyet uygarlık ve demokrasiden sözde müsluman ülkeyiz keşke insan olmayı becerebilsek?
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