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AP dünyaya duyurdu: Kerkük'ten Adana-Ceyhan'a yeni boru hattı

DÜNYA HABERLERİ | 24.12.2017 16:46 | Son Güncelleme 10 saat önce

Irak devletine bağlı Petrol Projeleri Şirketi, Kerkük’ten Adana Ceyhan’a uzanacak yeni bir boru hattı için teklif topladıklarını duyurdu.

AP dünyaya duyurdu: Kerkük'ten Adana-Ceyhan'a yeni boru hattı

Irak Petrol Bakanlığı’na bağlı Petrol Projeleri Devlet Şirketi (SCOP) Kerkük’ten Adana’ya bağlı Ceyhan’a petrol boru hattı ihalesine çıkılacağını duyurdu. Şirketlerin 24 Ocak’a kadar ihaleye katılabilmek için tekliflerini sunmaları bekleniyor.

350 kilometrelik hattın, günde bir milyon varile kadar petrol taşıma kapasitesine sahip olacağı da açıklandı.

Kerkük-Ceyhan boru hattının yer aldığı bölge 2014 yılında IŞİD tarafından ele geçirilmişti.

2014 başlarında düzenlenen saldırılardan sonra, günde 1,6 milyon varil petrol taşıma kapasitesi olan Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı ağır hasar almıştı.

Irak Kürt Özerk Bölgesi’nde düzenlenen yasadışı bağımsızlık referandumunun ardından, Ekim ayında Bağdat’a bağlı kuvvetler Kerkük’ün kontrolünü ele geçirmişti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Petrolün gelmesi iyi, her iki tarafta kazanır da, abd nin ucuz iş güçü elemanları boş durmaz, silahlandırıldılar, mutlaka sabotaj yapar, çünkü adamların fikri ve zikri bozuk. tam amerikanın ve israilin istediği tip insanlar. Hayırlısı olsun her iki tarafa da.
KENDİ PETROLÜMÜZÜ NE ZAMAN ÇIKARTACAAZ ? NEEE DEVLET BALLI VERGİDEN VAZ GEÇMEZ Mİİİ !! UCUZ AKARYAKIT HEYAL Mİİİİİ !!!!
mazotun litresi 10 lira olur artık.
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