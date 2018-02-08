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AP Milletvekillerinden Türkiye’ye ‘OHAL’i Kaldırın’ Çağrısı

08.02.2018 20:42 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu’nda açık oylamayla kabul ettikleri kararda milletvekilleri, Türkiye’de “çok geniş bir şekilde tanımlanmış” terör yasasının ifade özgürlüğünü kullanan halkı ve medyayı cezalandırmak için kullanılmaması gerektiğini vurguladı ve Türkiye’ye OHAL’i kaldırması çağrısında bulundu

AP Milletvekillerinden Türkiye’ye ‘OHAL’i Kaldırın’ Çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Afrin operasyonunu eleştirenlerin tutuklanmasını kınadı.

AP’de açık oylamayla kabul ettikleri kararda milletvekilleri, Türkiye’de “çok geniş bir şekilde tanımlanmış” terör yasasının ifade özgürlüğünü kullanan halkı ve medyayı cezalandırmak için kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, son olarak Afrin operasyonunu eleştirdikleri gerekçesiyle gazeteci, aktivist, doktor ve sıradan vatandaşların tutuklanmalarını kınadı. Kararda, operasyonun insani sonuçlarına yönelik ciddi kaygı dile getirilirken, “orantısız eylemlerin” devam ettirilmesine karşı uyarıda bulunuldu.

Milletvekilleri, Türkiye’ye ayrıca 2016’daki darbe girişiminden sonra ilan ettiği OHAL’i kaldırması çağrısında bulundu. Darbe girişiminin bir kez daha güçlü biçimde kınandığı kararda, OHAL’in “meşru ve barışçıl muhalefeti bastırmada” kullanıldığı belirtildi.

Kararda, “sırf meşru görevlerini yerine getirdikleri, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü kullandıkları için ya da kanıt olmadan gözaltına alınan herkesin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması” çağrısında bulunuldu. Bu kişiler arasında Alman gazeteci Deniz Yücel ve 4 Cumhuriyet muhabirinin isimleri sayıldı.

Kararda, “Türkiye’de temel haklar ve özgürlüklerle hukukun üstünlüğü alanlarında devam eden gerilemelerden ve yargı bağımsızlığının olmamasından duyulan derin kaygı” diye getirildi

Kararda ayrıca, Türk mahkemesince gıyabında hapis cezasına çarptırılan Türk ve Finlandiya vatandaşı Ayla Albayrak’a karşı suçlamaların düşürülmesi; tutuklanması “siyasi ve keyfi” olarak tanımlanan, önde gelen sivil toplum liderlerinden Osman Kavala’nın serbest bırakılması ve “kendilerine karşı hiçbir somut delilin sunulmadığı” Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ve müşterek davalılara yönelik tüm suçlamaların da düşürülmesi çağrıları yapıldı.

Ayrıca, OHAL idaresi altında çıkartılan kararnamelerde 160’ın üzerinde medya kurumunun kapatılmasından ciddi endişe duyulduğu belirtilirken, “gazeteciler üzerindeki siyasi baskılar” kınandı. Sosyal medya platformlarının takip altına alınması ve sosyal medya hesaplarının kapatılmasına dair ciddi endişe de ifade edildi

AP milletvekilleri, Türkiye’nin AB üyeliğine hazırlanmasına katkı için ayrılan ödeneğin, Ankara’nın insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki karnesini geliştirmesine bağlı kılınması gerektiğini de kaydetti.

Kararda ayrıca, Türkiye’ye idam cezasını reddetmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne saygı göstermesi çağrısında bulunuldu. AB dış politika şefi Federica Mogherini, AB Dış İlişkiler Servisi, Avrupa Komisyonu ve üye ülkelere, Türk muhataplarıyla görüşmelerinde tutuklu durumdaki insan hakları savunucuları, siyasi aktivistler, avukatlar, gazeteciler ve akademisyenlerin durumunu gündeme getirmeye çağrıldı.

Türkiye AB’yle üyelik müzakerelerine 2005’te başlamıştı ancak müzakereler şu anda neredeyse durmuş durumda.

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