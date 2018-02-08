AP Milletvekillerinden Türkiye’ye ‘OHAL’i Kaldırın’ Çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Afrin operasyonunu eleştirenlerin tutuklanmasını kınadı.

AP’de açık oylamayla kabul ettikleri kararda milletvekilleri, Türkiye’de “çok geniş bir şekilde tanımlanmış” terör yasasının ifade özgürlüğünü kullanan halkı ve medyayı cezalandırmak için kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, son olarak Afrin operasyonunu eleştirdikleri gerekçesiyle gazeteci, aktivist, doktor ve sıradan vatandaşların tutuklanmalarını kınadı. Kararda, operasyonun insani sonuçlarına yönelik ciddi kaygı dile getirilirken, “orantısız eylemlerin” devam ettirilmesine karşı uyarıda bulunuldu.

Milletvekilleri, Türkiye’ye ayrıca 2016’daki darbe girişiminden sonra ilan ettiği OHAL’i kaldırması çağrısında bulundu. Darbe girişiminin bir kez daha güçlü biçimde kınandığı kararda, OHAL’in “meşru ve barışçıl muhalefeti bastırmada” kullanıldığı belirtildi.

Kararda, “sırf meşru görevlerini yerine getirdikleri, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü kullandıkları için ya da kanıt olmadan gözaltına alınan herkesin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması” çağrısında bulunuldu. Bu kişiler arasında Alman gazeteci Deniz Yücel ve 4 Cumhuriyet muhabirinin isimleri sayıldı.