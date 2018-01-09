AP: ‘Özel Savcı Mueller Trump’ı Sorgulamak İstiyor’

Amerikan haber ajansı Associated Press, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'in ekibinin, Rusya'yla Trump'ın seçim kampanyası arasında olası işbirliğine yönelik soruşturmanın parçası olarak Başkan Donald Trump'la da görüşmek istediğini bildirdi.
Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişinin ajansa verdiği bilgiye göre, Trump'la görüşme ihtimali konusunda, Mueller'in ekibiyle Trump'ın avukatları arasında kısa bir süre önce görüşmeler yapıldı. Trump'la mülakatın olması halinde başkanın yanıtlamayı kabul edeceği soruların kapsamı dahil detayların ise henüz netleştirilmediği belirtildi.
Habere göre, görüşmenin ne zaman olacağı, hatta olup-olmayacağı ve formatı gibi detaylar da hala bilinmiyor. Trump'ın avukatları daha önce, Mueller'in taleplerine olumlu yanıt verme kararlılıklarını ifade etmişti.
Soruşturma görevlilerinin başkanı da sorgulamak istemeleri sürpriz değil. Trump'la yapılacak herhangi bir görüşme, soruşturmanın artık son aşamalara geldiğinin muhtemel işareti olarak algılanabilir. Bu tür konularda soruşturmacılar genelde önemli isimlerle soruşturmalarının sonuna doğru görüşmeyi tercih ediyorlar.
Mueller ve ekibi aylardır, Rusya ve Trump'ın seçim kampanyası arasında 2016 seçimlerini etkilemek için gizli işbirliği yapılıp-yapılmadığı ve Trump'ın eski FBI başkanı James Comey'yi kovması dahil FBI'ın soruşturmasını engellemeye çalışıp-çalışmadığını araştırıyor.
Mueller'in ekibi son dönemde, Beyaz Saray eski Genel Sekreteri Reince Priebus ve Trump'ın damadı Jared Kushner dahil Beyaz Saray'ın hem şimdiki hem de eski bazı yetkilileriyle görüşmeler
Şu ana kadar soruşturmada 4 kişiye suçlamalar yöneltildi.Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve eski kampanya danışmanı George Papadopoulos, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine yalan söyledikleri suçunu kabul etti.
Trump'ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort ve iş ortağı Richard Gates ise haklarında iddianame hazırlanmasına rağmen suçlarını kabul etmedi. Manafort, Mueller'e soruşturmada hukuki yetkisini aştığı gerekçesiyle geçen hafta dava açmıştı.
Gelişmeyle ilgili gerek Mueller'in sözcüsü Peter Carr gerekse de Trump'ın avukatları John Down ve Jay Sekulow bir açıklama yapmadı.
Trump hafta sonunda, Mueller'in ekibiyle görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine, görüşme ihtimalini dışlamamıştı. Haftasonunu geçirdiği Camp David'de konuşan Trump, "Ruslar'la gizli işbirliği olmadı, hiçbir suç işlenmedi. Çok açık olduk. Çok kapalı olabilirdik ve bu iş yıllarca sürebilirdi. Ama yanlış birşey yapmadığınız zaman, açık olalım ve bu işten kurtulalım” diye konuşmuştu.
Beyaz Saray'ın bir sözcüsü de Beyaz Saray avukatı Ty Cobb'un bir açıklamasına atıfta bulunarak, Mueller'le yaptıkları görüşmeler hakkında kamuoyu önünde konuşmadıklarını ancak meselenin "mümkün olan en erken zamanda çözüme kavuşturulmasını sağlamak için” işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Amerikan NBC Televizyonu da dün, Rusya soruşturması çerçevesinde özel savcı Robert Mueller'ın Başkan Donald Trump'la görüşme ihtimali için ön görüşmeler yapıldığını bildirmişti.
NBC, üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın avukatlarının geçen Aralık ayı sonunda bu türden olası bir görüşmenin içeriği hakkında konuşmak için Mueller'in ofisinden temsilcilerle biraraya geldiğini belirtmişti.
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