AP: ‘Özel Savcı Mueller Trump’ı Sorgulamak İstiyor’

Amerikan haber ajansı Associated Press, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'in ekibinin, Rusya'yla Trump'ın seçim kampanyası arasında olası işbirliğine yönelik soruşturmanın parçası olarak Başkan Donald Trump'la da görüşmek istediğini bildirdi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişinin ajansa verdiği bilgiye göre, Trump'la görüşme ihtimali konusunda, Mueller'in ekibiyle Trump'ın avukatları arasında kısa bir süre önce görüşmeler yapıldı. Trump'la mülakatın olması halinde başkanın yanıtlamayı kabul edeceği soruların kapsamı dahil detayların ise henüz netleştirilmediği belirtildi.

Habere göre, görüşmenin ne zaman olacağı, hatta olup-olmayacağı ve formatı gibi detaylar da hala bilinmiyor. Trump'ın avukatları daha önce, Mueller'in taleplerine olumlu yanıt verme kararlılıklarını ifade etmişti.

Soruşturma görevlilerinin başkanı da sorgulamak istemeleri sürpriz değil. Trump'la yapılacak herhangi bir görüşme, soruşturmanın artık son aşamalara geldiğinin muhtemel işareti olarak algılanabilir. Bu tür konularda soruşturmacılar genelde önemli isimlerle soruşturmalarının sonuna doğru görüşmeyi tercih ediyorlar.