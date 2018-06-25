AP raportörü Piri: Seçimler adil bir ortamda gerçekleşmedi

Euronews’e konuşan Hollandalı parlamenter, "Bu seçimler normal koşullarda düzenlenmedi, insanlara gözdağı verildi” ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin askıya alınmasıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Piri, "kişisel olarak AB’nin karar organı Konsey’in bu kararı destekleyeceğini düşünmediğini" kaydetti.

Piri, başkanlık sisteminin, AB değerlerine de uygun olmadığı görüşünü dile getirdi.

AP raportörü, Türkiye’deki durumu izlemeye devam edeceklerini belirterek, AB’nin Erdoğan dışında Türkiye’deki diğer siyasi aktörleri de muhatap almasını önemine değindi.

