HABER

AP raportörü Piri: Seçimler adil bir ortamda gerçekleşmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye’de düzenlenen genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin “adil bir ortamda” yapılmadığını söyledi.

AP raportörü Piri: Seçimler adil bir ortamda gerçekleşmedi

Euronews’e konuşan Hollandalı parlamenter, "Bu seçimler normal koşullarda düzenlenmedi, insanlara gözdağı verildi” ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin askıya alınmasıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Piri, "kişisel olarak AB’nin karar organı Konsey’in bu kararı destekleyeceğini düşünmediğini" kaydetti.

Piri, başkanlık sisteminin, AB değerlerine de uygun olmadığı görüşünü dile getirdi.

AP raportörü, Türkiye’deki durumu izlemeye devam edeceklerini belirterek, AB’nin Erdoğan dışında Türkiye’deki diğer siyasi aktörleri de muhatap almasını önemine değindi.

PARTNERHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldilerHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldiler
Kuzey Kore 500'e yakın Türk askerin naaşını Türkiye'ye iade edecekKuzey Kore 500'e yakın Türk askerin naaşını Türkiye'ye iade edecek
Katar'daki Sheraton Oteli Türk bayrağıyla aydınlatıldıKatar'daki Sheraton Oteli Türk bayrağıyla aydınlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kati Piri Avrupa Parlamentosu Türkiye adil seçim

En Çok Okunan Haberler

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Okuyucu Yorumları 24 yorum
DIŞ KAPININ MANDALI.. SEN NİYE BURNUNU SOKUYON ACABA BİZİM ÜLKEMİZDEKİ SEÇİME.. AZ ÖTEDE HAVLAYIN ARTIK Bİ..
Yüzündeki samimiyetsizliğini anlayabiliyor, Türk düşmanı olduğunu biliyoruz.
hayırdır size giren çıkan mı var, gayette adil bir ortamda yapıldı, sizin zorunuz hükümetle ama iyi girdi size.. daha durun daha size neler girip çıkacak sırayla hepsi merak etmeyin :)
Hadi gidin kumda oynayın...
sen nerden çıktın Çatlak,,,,
bu kadını hdp milletvekili olarak alsın aynı onlara benziyor
BİZİM ORALARDA İTİN ÜRMESİYLE DENİZ BULANMAZ DERLER. ÇOK TA TINDI YANİ.
Sizin dediğiniz yada beklentiniz olmadı diye mi ? Haddinizi aşmayın.
aaaa bende seni bekliyordum kötü piri ne zaman yumurtlayacaksın diye,her zaman ki gibi şaşırtmadın yırtık don misali,ama anlamadığın bir şey var seni dinleyen sallayan,takan bir Cumhurbaşkanı yok burda,sen bu videolarını Türkçe dublaj haline getirip CHP ve İP e gönderde izleyip izleyip avunsunlar..
NE DEMİŞLER,MAĞRUR OLMA,SENDEN BÜYÜK ALLAH VARDIR!!!.
O zaman doğru yoldayız demektir.
Siz mi karar vereceksiniz saçınızı tarayın kendinize iş arayın. En demokratik seçim olmuştur...
Zahmet olmazsa bir talimat gönderin ona göre yapalım. Kendinizi ne zannediyorsunuz modern yamyamlar.
bunlar neden konusuyor yaa cokmu zorlarına gıtmıs anlasılan
Muharreme verdim oyu. Kimse bana tayyibe vereceksin demedi diyemezde.
Amerikada başkanlık sistemi var neden karşı değilsiniz
ha chp ha akp kim gelirse gelsin sadece dolari eflasyonu indirsin millet rahat uyusun millet borc icinde yuzmesin ucuz diye kalitesiz sagliksiz gida almasin
Bu da demek oluyor ki, Ülke doğru yolda
GEL BİZİM ORTAMIMIZA SANA ADALETLİ NASIL DAVRANILIR GÖSTERELİM HE NE DERSİN NE OLURSAN OL YİNE GEL
ne oldu zorunuza mı gitti keybettiniz diye AP burada destekledikleriniz kazanamayınca ısırmaya devam ediyorsunuz bizim vatandaşımızda bunları göremeyecek kadar cahil olmuş yazıklar olsun.
türkün türkten başka dostu yoktur haddinizi bilin anca boş boş konuşup türkiye düşmanlıgı yapın
işine bak hele sen...hepinize yeterik beklen
önce siz % 87 yi bir bulun sonra konuşun.
meclise yeterince it sokamadığınız için mi böyle anırıyorsun yavrum
Diğer Haberler
Kuzey Kore 500'e yakın Türk askerin naaşını Türkiye'ye iade edecek

Kuzey Kore 500'e yakın Türk askerin naaşını Türkiye'ye iade edecek

Katar'daki Sheraton Oteli Türk bayrağıyla aydınlatıldı

Katar'daki Sheraton Oteli Türk bayrağıyla aydınlatıldı

Seçimin ardından dünyadan Erdoğan'a tebrik yağdı

Seçimin ardından dünyadan Erdoğan'a tebrik yağdı

Einstein'ın izafiyet teorisi Güneş Sistemi dışında kanıtlandı

Einstein'ın izafiyet teorisi Güneş Sistemi dışında kanıtlandı

Türkiye tercihini yaptı, Dünya basını manşetlere taşıdı

Türkiye tercihini yaptı, Dünya basını manşetlere taşıdı

İtalyan askerlerinin YPG'ye desteği devam ediyor

İtalyan askerlerinin YPG'ye desteği devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.