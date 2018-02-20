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AP: ‘Suriye televizyonu Türk güçlerinin, Afrin’e giren rejim yanlısı güçlerin bulunduğu bölgeyi bombaladığını duyurdu, gazeteciler bölgeyi terkediyor’

20.02.2018 18:08 | Son Güncelleme

AP: ‘Suriye televizyonu Türk güçlerinin, Afrin’e giren rejim yanlısı güçlerin bulunduğu bölgeyi bombaladığını duyurdu, gazeteciler bölgeyi terkediyor’

AP: ‘Suriye televizyonu Türk güçlerinin, Afrin’e giren rejim yanlısı güçlerin bulunduğu bölgeyi bombaladığını duyurdu, gazeteciler bölgeyi terkediyor’

AP: ‘Suriye televizyonu Türk güçlerinin, Afrin’e giren rejim yanlısı güçlerin bulunduğu bölgeyi bombaladığını duyurdu, gazeteciler bölgeyi terkediyor’

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