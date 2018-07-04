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Avrupa'dan Türkiye'ye yüklü ödenek için onay çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'deki mülteci çocukların eğitimi için 500 milyon Euro ödenmesini onayladı.

Avrupa'dan Türkiye'ye yüklü ödenek için onay çıktı

Türkiye'de bugüne dek AB fonları sayesinde eğitim öğretim olanaklarından yararlanan mülteci çocuk sayısı 300 binin üzerinde.

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Avrupa Birliği Euro ödenek Türkiye mülteci Avrupa Parlamentosu

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