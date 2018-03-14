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AP’den Ankara’ya: “Afrin’den çekil”

14.03.2018 20:23 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu'nda yarın oylanacak karar tasarısında Türkiye'ye Afrin'deki askerlerini çekmesi çağrısı yapılıyor.

AP’den Ankara’ya: “Afrin’den çekil”

Suriye’deki durum hakkında AP’deki siyasi gruplar tarafından hazırlanan ortak karar tasarısında, Türkiye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunun “Suriye’de çatışmaya yeni bir boyut eklediği”, bu ülkedeki “hassas iç dengeler ve çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığı” ve “ek insani kaygılar” gündeme getirdiği dile getiriliyor.

Afrin operasyonunda “sivil kayıplar olduğu” yönünde haberler geldiği kaydedilen taslak metinde, Ankara'dan Afrin operasyonunu durdurması ve “Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış grupların yenilmesine yoğunlaşması” isteniyor.

Afrin’deki “tırmanışın” endişe verici olarak tanımlandığı karar tasarısında, Türk güçleri ile Esad veya Rus güçleri arasında olası çarpışma ve ABD ile artan gerilim “kaygı verici” olarak tanımlanıyor. Türkiye’ye Afrin’deki “askerlerini çekmesi” ve “Suriye sorununda yapıcı rol oynaması” çağrısında bulunuluyor, bunun "Türkiye'nin ulusal çıkarına olduğu” savunuluyor. Suriye’de “yeni cepheler açmanın Türkiye’nin güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmadığı” not ediliyor. Suriye genelinde, Afrin de dahil olmak üzere ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılıyor.

Rusya ve İran’ın Esad rejimine verdiği destek nedeniyle eleştirildiği taslak kararda, Suriye’de işlenen savaş ve insanlığa karşı suçların sorumlularının yargılanması için AB’nin bu yönde bir “hesap verme stratejisi” oluşturması isteniyor.

Karar taslağı AP’nin 15 Mart Perşembe günü Strasbourg’da düzenlenecek genel kurul oturumları sırasında oylamaya sunulacak.

“BM sürecine yoğunlaşılsın”

Oylama öncesi genel kurulda yapılan oturumda söz alan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Afrin ve Doğu Guta’da “askeri faaliyetlerin dramatik biçimde yeniden tırmanışa geçtiğini, her tırmanışla yeni bir dehşet düzeyine geçildiğini” söyledi. Suriye’de ateşkes için Rusya, İran ve Türkiye dışişleri bakanlarına mektup gönderdiğini belirten Mogherini, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Cenevre sürecine yoğunlaşılması ve bu sürecin desteklenmesi çağrısında bulundu. Mogherini AB’nin Suriye krizinde “aklın sesi” tek taraf olduğunu savundu.

Oturumda siyasi gruplar adına yapılan konuşmalarda da Türkiye’nin Afrin operasyonu eleştirildi. Siyasi gruplar, Afrin de dahil olmak üzere tüm Suriye’de ateşkes çağrısında bulundu.

AB’nin BM ile birlikte Suriye’nin geleceği konusunda 24-25 Nisan’da Brüksel’de uluslararası bir konferans düzenlemesi öngörülüyor. Konferansın Suriye’ye komşu ülkelerdeki Suriyeli sığınmacılar ve BM çatısı altında yürütülen Cenevre süreci üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Kayhan Karaca / Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

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