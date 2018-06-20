AP'den tartışmalı internet yasasına yeşil ışık

Avrupa'da tartışmalara neden olan internetle ilgili yeni yasal düzenleme Avrupa Parlamentosu Hukuk Komisyonu'ndan geçti.

AB Komisyonu'nun hazırladığı tasarı, internet platformlarının daha yükleme yapılırken yükleme filtreleri aracılığıyla içeriğin telif haklarına uygun olup olmadığını kontrol etmesini öngörüyor. Buna göre eğer kullanıcı içeriğin yayılmasına ilişkin gerekli izne sahip değilse internet platformunun yükleme işlemini durdurması gerekiyor.

Ancak düzenleme, internet ve düşünce özgürlüğünü tehdit ettiği gerekçesi ile eleştirilerin odağında. Düzenleme karşıtları bu filtrelerin internete sansür getirmesinden endişe ediyor. Ayrıca bu filtrelerin içerikten alıntı yapmak için kullanılıp kullanılmayacağının da belirsiz olduğu belirtiliyor.

Öte yandan düzenlemeden hangi platformların etkileneceği henüz belirsizliğini korurken YouTube, Content ID adlı sistemle halihazırda benzer bir filtre uyguluyor.

Yayıncılara getirilen ek telif hakkı

Yasa tasarısıyla ilgili tartışılan bir diğer nokta da basın - yayın organlarına tıpkı müzik ve film yapımcılarının sahip olduğu gibi içerikleri koruma hakkını getirmesi. Buna göre Google gibi arama motorları gelecekte haberlerin başlık ve spotlarını izin almadan gösteremeyecek.