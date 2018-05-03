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AP’den Türkiye’ye Basın Özgürlüğü ve Seçim Çağrısı

03.05.2018 19:28 | Son Güncelleme

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen toplantı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir çok ülkeden gazetecileri bir araya getirdi. Toplantının açılış konuşması yapan AP Başkanı Antoni Tajani’nin son 15 yılda 1035 gazetecinin öldürüldüğünü hatırlattı

AP’den Türkiye’ye Basın Özgürlüğü ve Seçim Çağrısı

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen toplantı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir çok ülkeden gazetecileri bir araya getirdi. Toplantının açılış konuşması yapan AP Başkanı Antoni Tajani’nin son 15 yılda 1035 gazetecinin öldürüldüğünü hatırlattı. Türkiye ve Çin’de 317 gazetecinin tutuklu bulunduğu söyleyen Tajani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yaparak,”Bir daha basın özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıyorum” dedi.

Tajani, AB Adayı bir ülkede, basın özgürlüğünün baskı altında olduğunu vurgulayarak, “2017’de 73 gazeteci tutuklandı. 150 gazeteci hala hapiste, 180 gazete, blog ve dergi kapatıldı” diye konuştu.

Türkiye’nin AB’den gittikçe uzaklaştığını savunan Tajani, “Türkiye AB’den uzaklaşmak için herşeyi yapıyor. Değişim için ellerinde imkan var. Mesela basın özgürlüğünü konusunda olumlu mesajlar verebilir. Biz Türklerin dostu olmak istiyoruz. Biz otoriterlik ve sapmalara karşıyız. Olumlu mesajlar vermelerini bekliyoruz. Bizim elimizden gelen, AB üyesi olmaları için mesaj vermek. Medya konusunda ileri adımlar atılması için elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.

Tajani, 24 Haziran seçim sürecini de ihtiyatlı bir şekilde izleyeceklerini ifade ederek, “Seçim kampanyası sırasında Türk halkının bilgi sahibi olması gerekiyor, siyasiler hakkında. Ben buradan çağrı yapıyorum, demokratik ve şeffaf bir bilgi akışı olsun. Halkın kime oy vereceği konusunda seçim öncesi bilgi sahibi olması gerekiyor. Olup bitenleri dikkatle izleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan AP Türkiye Raportörü Kata Piri, Türkiye’deki baskıların darbe girişiminden önce başladığını söyledi. Piri, “Çok sayıda gazeteci sadece gazetecilik yaptığı için tutuklandı. Afrin’le ilgili paylaşım yapanlar tutuklandı. Bunlar AB’ye aday ülkede oluyor. Bizler AB içinde sesimizi yükseltmeliyiz. Türkiye’ye bir Suudi Arabistan gözüyle bakılmamalı. İlişkilerin kötüleşmesinin sonuçlarının bilincinde olmalıyız. Kabul edilmeyecek politikalar yürütülüyor. Gazetecilik özgür olmalı, siyasi baskı altında olmamalı” dedi.

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