AP’nin Afrin Kararı ve Erdoğan’ın Tepkisi

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Afrin'de yürütmekte olduğu Zeytin Dalı Operasyonu'na son vermesini ve Afrin'den askerlerini çekmesini istediği "Suriye Durum" başlıklı karar tasarısını oyladı. Afrin'de yükselen şiddet ortamından giderek daha çok endişe duyulduğu belirtilen kararda operasyonun "çözüm çabalarını engelleyici etki yarattığı ve yeni insani sorunları gündeme getirdiği" belirtildi. Ankara ise, daha karar oylanmadan, "Afrin'de işimiz bitmeden çıkmayacağız" mesajını gönderdi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki 5 grup tarafından hazırlanan, Suriye'deki son durum hakkındaki ortak karar tasarısı Strasbourg'da AP Genel Kurulu'nda görüşülerek oylandı. Hristiyan ve Sosyal Demokrat, Muhafazakar, Liberal ve Yeşiller Grubu'nun imzasını taşıyan karar tasarısında Afrin'e düzenlenen operasyondan duyulan kaygılar dile getirildi. Tasarıda, Zeytin Dalı Operasyonu'nun Suriye'de var olan çatışma ve insani drama yeni bir boyut eklediği belirtildi.

Operasyonla, Suriye içindeki hassas iç politik ve etnik dengelerin zarar gördüğü, insani dramın arttığı, çözüm çabalarının ise çatışmalardan olumsuz etkilendiği vurgulandı.