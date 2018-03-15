AP’nin Afrin Kararı ve Erdoğan’ın Tepkisi

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Afrin'de yürütmekte olduğu Zeytin Dalı Operasyonu'na son vermesini ve Afrin'den askerlerini çekmesini istediği "Suriye Durum" başlıklı karar tasarısını oyladı. Afrin'de yükselen şiddet ortamından giderek daha çok endişe duyulduğu belirtilen kararda operasyonun "çözüm çabalarını engelleyici etki yarattığı ve yeni insani sorunları gündeme getirdiği" belirtildi. Ankara ise, daha karar oylanmadan, "Afrin'de işimiz bitmeden çıkmayacağız" mesajını gönderdi.
Avrupa Parlamentosu'ndaki 5 grup tarafından hazırlanan, Suriye'deki son durum hakkındaki ortak karar tasarısı Strasbourg'da AP Genel Kurulu'nda görüşülerek oylandı. Hristiyan ve Sosyal Demokrat, Muhafazakar, Liberal ve Yeşiller Grubu'nun imzasını taşıyan karar tasarısında Afrin'e düzenlenen operasyondan duyulan kaygılar dile getirildi. Tasarıda, Zeytin Dalı Operasyonu'nun Suriye'de var olan çatışma ve insani drama yeni bir boyut eklediği belirtildi.
Operasyonla, Suriye içindeki hassas iç politik ve etnik dengelerin zarar gördüğü, insani dramın arttığı, çözüm çabalarının ise çatışmalardan olumsuz etkilendiği vurgulandı.
"NATO müttefiki ile tırmanan gerilim" uyarısı
Karar tasarısında ayrıca, Türkiye'nin Afrin'deki varlığının Suriye'de Rus, Amerikan ve rejim güçleriyle çatışma yaratabilecek tehlikeli bir gerilime yol açtığı, Türkiye'nin NATO müttefiki ABD ile arasında tırmanan gerilimin Avrupa'yı kaygılandırdığı, Suriye'de yeni cephe açmanın Türkiye dahil kimseye yararı olmayacağı da ifade edildi.
Ankara'nın Afrin'de PYD'ye yönelik operasyon yapmak yerine BM tarafından terör örgütü olarak tanımlanan gruplarla mücadele yoğunlaşması istenen karar tasarısında, BM tarafından alınan ateşkes kararı bir kez daha hatırlatılarak, "Türkiye Afrin'den askerlerini çekerek Suriye krizinin çözümünde yapıcı rol oynamalıdır" denildi.
Oylama öncesi söz alan AB'nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Doğu Guta ve Afrin'de askeri çatışmaların üzücü bir şekilde tırmanışa geçtiğini ve her seferinde yeni insani dramların yaşandığını söyledi. Mogherini, Astana süreci ülkelerine birer mektup göndererek, Ankara, Moskova ve Tahran yönetimlerinden barış görüşmelerinin yürütüldüğü Cenevre sürecine yoğunlaşılmasını istediğini kaydetti. Söz alan milletvekilleri de ateşkes çağrısına uyulmasını istediler.
Erdoğan’ın Tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Parlamentosu’na tepki gösterdi. “İşimiz bitene kadar Suriye’yi terketmeyeceğiz” diyen Erdoğan Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’ye söyleyecek bir şeyi olmadığını da kaydetti.
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