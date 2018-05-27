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Apollo 12 Astronotu Alan Bean Hayatını Kaybetti

27.05.2018 20:22 | Son Güncelleme

Ay'da yürüyen dördüncü insan olan Alan Bean 86 yaşında hayatını kaybetti

Apollo 12 Astronotu Alan Bean Hayatını Kaybetti

Eski Apollo 12 astronotu Alan Bean, Ay’da yürüyen dördüncü insandı.

Ay’a ayak basma sürecini daha sonra resimler çizerek de anlatan Bean 86 yaşında hayatını kaybetti.

Alan Bean Kasım 1969’da ikinci Ay misyonunun parçası olarak pilotluk görevini üstlendi.

31 saatini Ay’da geçiren Bean iki kez Ay yürüyüşü yaptı, ekibin lideri Charles Conrad’la birlikte 35 kilogram kaya ve toprak örneği topladı.

Bean, 1973’teyse Amerika’nın ilk uzay istasyonu Skylab’a uçtu. Dünyanın yörüngesinde 59 gün geçirdi, uzayda 40 milyon kilometre yolculuk yaparak dönemin dünya rekorunu kırdı.

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