Apple 1 trilyon dolar ile dünyanın en değerli halka açık şirketi

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Aralık (DHA) – Her yıl danışmanlık şirketi Ernst & Young (EY) tarafından hazırlanan "En Değerli 100 Şirket" listesinde Apple yine 1 trilyon 49 milyar dolar değeriyle en büyük halka açık şirketler listesindeki liderliğini korudu.

Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak iki Çinli dev Tencent Holdings ve Alibaba ilk 10 arasına girerek listedeki "ABD kökenli şirket egemenliği" ilkesini bozdu; geçen yıl listedeki en büyük 12 şirket de ABD kökenliydi.

Frankfurter Allgemeine gazetesinde yer alan habere göre, araştırma teknoloji ve internet şirketlerinin borsada giderek daha fazla ağırlığa sahip olmaya başladığını, klasik sanayi sektörlerinde ise bir geri çekilme yaşandığını ortaya koydu.

EY'nin şirketlerin borsa değerlerinden oluşturduğu listede, Apple'dan sonra 733 milyar euro (878 milyar dolar) değerle Google'ın ana şirketi Alphabet geliyor.

Üçüncü sırada ise 661 milyar euro (792 milyar dolar) değeriyle Microsoft var.

Amazon, Facebppl, Berkshire Hathavay ise sırasıyla 570, 516 ve 490 milyar euro (683, 618 ve 587 milyar dolar) dördüncü, beşinci ve altıncı sırada bulunuyor.