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Apple ABD'de yeni bir kampüs açacak, 20 bin yeni iş yaratacak

18.01.2018 07:38 | Son Güncelleme 6 saat önce

Dünya devi teknoloji şirketi Apple, ABD'de yeni bir kampüs açacağını ve 20 bin yeni iş yaratacağını açıkladı. Şirket aynı zamanda denizaşırı ülkelerden edindiği gelirden ABD'de 38 milyar dolar vergi ödeyeceğini duyurdu. Çalışanlarına ise 2.500 dolar değerinde hisse vereceği konuşuluyor.

Getty Images

Dünya devi teknoloji şirketi Apple, Çarşamba günü internet sitesinden yaptığı duyuruda ABD'de yeni bir kampüs açacağını ve 20 bin yeni iş yaratacağını açıkladı.

"Apple ABD'de yatırımlarını ve iş kapasitesini hızlandırıyor" adını taşıyan açıklamada, şirket önümüzdeki beş yıl boyunca ABD'de 30 milyar dolar sermaye artırımı yapacağını belirtti.

50 eyalette halihazırda 84 bin kişinin çalıştığını vurgulayan şirket, açılacak yeni kampüsün nerede olacağını bu yıl duyuracağını söyledi. Bu tesiste genel olarak müşteriler için teknik hizmet verileceği aktarıldı.

Şirket aynı zamanda denizaşırı ülkelerden edindiği gelirden ABD'de 38 milyar dolar vergi ödeyeceğini duyurdu. Bunun bu alanda yapılan en büyük ödeme olduğu düşünülüyor.

Çalışanlarına ikramiyeApple attığı bu adımlarla ABD ekonomisine önümüzdeki beş yıl boyunca 350 milyar dolar katkıda bulunacağını belirtti.

AFPApple hisseleri yapılan bu duyurunun ardından Çarşamba gününü 179 dolar ile rekor seviyeden kapadı.

Şirkete yakın bir kaynak ise AFP'ye yaptığı açıklamada Apple'ın kazancının bir kısmını 2.500 dolar seviyesindeki hisselere denk gelen ikramiyeler aracılığıyla çalışanlarıyla paylaşacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump uzun zamandır büyük şirketlerin operasyonlarını ABD'ye taşıması ve vergilerini ödemesi gerektiğini söylüyordu.

Apple'ın açıklamasının ardından Trump, "Amerikalı çalışanlar ve ABD için büyük" kazanç tweetini attı.

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