Apple Sosyal Medya Bağımlılığını Kırmayı Amaçlıyor

Cook, öncelikle son dönemde oldukça popular olan iWatch OS’un sağlık ve iletişim alanındaki yeniliklerini tanıttı. Bu kapsamda günlük olarak kendi kendine spor yapan kullanıcıların veya koçluk yapanların kişiselleştirilmiş hedefler oluşturması dışında, saate ‘yarışma’ isimli yeni bir özelliği de eklediklerini açıkladı.

Kullanıcıların Apple Watch’taki veriler üzerinden arkadaşlarıyla yarışmasını sağlayan bu sistem, kullanıcıların motivasyonunu arttırmayı ve sporu sosyalleştirmeyi amaçlıyor. Bu arada rekabet edilen kişinin verileri de Apple Watch üzerinden görüntülenebiliyor.

Apple Watch bu güncellemeyle yeni egzersiz türlerine de yer verecek: Meditasyon ve Yoga, Apple Watch’ta yer alırken, koşucular için “Caddence”, yürüyüş yapanlar için adım sayıcı özellikleri geliştirilmiş. Güncellemeyle birlikte egzersiz yapmaya başladığınızda bunu algılayabilen Apple Watch, otomatik olarak egzersize başlama bildirimi ve bildirimleri sonlandırma seçeneklerini de kullanıcılara sunacak.

Apple Watch’ın iletişim tarafında yapılan yenilikler ise kullanıcıların telefonlarına bağlılıklarını bitirebilir. Yeni dönemde Apple Watch ile mesajlaşmanın önüne geçmeyi amaçlayan Apple, artık saate yapılan konuş özelliği ile tüm akıllı telefon kullanıcılarını saate döndürmeyi amaçlıyor!