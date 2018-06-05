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Apple Sosyal Medya Bağımlılığını Kırmayı Amaçlıyor

05.06.2018 18:00 | Son Güncelleme

Dünyanın en önemli teknoloji konferanslarından birisi kabul edilen Küresel Geliştiriciler Konferansı etkinliğinde Apple’ın CEO’su Tim Çook, Apple’ın işletim sistemi IOS’a gelen yenilikleri de açıkladı. Yeniliklerin çoğu son dönemde önem kazanan kişisel bilgilerin korunması için yapılan değişiklikler

Apple Sosyal Medya Bağımlılığını Kırmayı Amaçlıyor

Cook, öncelikle son dönemde oldukça popular olan iWatch OS’un sağlık ve iletişim alanındaki yeniliklerini tanıttı. Bu kapsamda günlük olarak kendi kendine spor yapan kullanıcıların veya koçluk yapanların kişiselleştirilmiş hedefler oluşturması dışında, saate ‘yarışma’ isimli yeni bir özelliği de eklediklerini açıkladı.

Kullanıcıların Apple Watch’taki veriler üzerinden arkadaşlarıyla yarışmasını sağlayan bu sistem, kullanıcıların motivasyonunu arttırmayı ve sporu sosyalleştirmeyi amaçlıyor. Bu arada rekabet edilen kişinin verileri de Apple Watch üzerinden görüntülenebiliyor.

Apple Watch bu güncellemeyle yeni egzersiz türlerine de yer verecek: Meditasyon ve Yoga, Apple Watch’ta yer alırken, koşucular için “Caddence”, yürüyüş yapanlar için adım sayıcı özellikleri geliştirilmiş. Güncellemeyle birlikte egzersiz yapmaya başladığınızda bunu algılayabilen Apple Watch, otomatik olarak egzersize başlama bildirimi ve bildirimleri sonlandırma seçeneklerini de kullanıcılara sunacak.

Apple Watch’ın iletişim tarafında yapılan yenilikler ise kullanıcıların telefonlarına bağlılıklarını bitirebilir. Yeni dönemde Apple Watch ile mesajlaşmanın önüne geçmeyi amaçlayan Apple, artık saate yapılan konuş özelliği ile tüm akıllı telefon kullanıcılarını saate döndürmeyi amaçlıyor!

Tim Çook’un tanıtımda dikkat çektiği bir özellik olarak da, Siri Watch Face’e yeni içerikler eklendiğini belirtelim. Burada haberleri ve kalp ritmini görüntülemeniz de mümkün. Böylece aktivitelerinizi yaparken sesli komutlar üzerinden ilerleyebiliyor ve günlük işlerinizi bildirimler aracılığıyla hızlıca halledebiliyorsunuz. Üçüncü parti uygulamalar Apple Watch’ta desteklenmeye başlarken, interaktif bildirimler üzerinden ödeme ya da rezervasyon işlemlerinizi de kolayca yapabiliyorsunuz. Sesli komutlar üzerine çalışılan Watch OS’ta “Hey Siri” ibaresinin kaldırıldığını da belirtelim.

Apple’ın verdiği bilgilere göre Duke, Santa Clara ve üç üniversite daha öğrenci kimlik kartlarını Apple Watch’a entegre edilebilecek. Okullar

sonbaharda açılır açılmaz bu özelliğin ödemelerde, kampüste ve etkinliklerde kullanabileceğini belirtti.

Apple ayrıca telefonlara sosyal medya bağımlığını ortadan kaldıracak yeni bir sistem getirerek kişilerin günlük sosyal medya kullanımını kısıtlamalarına da yardımcı olacak.

Apple ayrıca LGBTI onur haftası/ayı kapsamında yeni gökkuşağı bilekliklerini ve arka planlarını da piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Ama bütün bu özellikler arasında en dikkat çekici özellik, Apple yöneticilerinin, kullanıcıların özel kişisel bilgilerini korumak üzere ürettikleri yeni gelişmeler oldu. Pazar günü Facebook’un Apple ve Samsung’un da aralarına bulunduğu 60 cep telefonu üreticisine, kullanıcıların kişisel bilgilerini verdiğinin ortaya çıkmasının ardından başlayan kriz Apple için bu konferans sayesinde ortadan kalktı demek yanlış olmaz. Konferansta yapılan tanıtımın ardından Apple hisseleri %1 e varan bir yükseliş gerçekleştirirken, şirketin piyasa değerinin 1 trilyon dolar olduğu belirtildi.

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