“Apple ürünleri Meltdown ve Spectre çip hatalarından etkilendi”

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ocak (DHA) – Apple, tüm Mac sistemlerinin ve iOS işletim sistemli aygıtlarının Meltdown ve Spectre çip hatalarından etkilendiğini, ancak, şimdiye kadar herhangi bir müşterilerinin bu durumdan olumsuz etkilenmediğini açıkladı.
Apple web sitesinden yaptığı açıklamada iPhone işletim sistemi güncellemelerinin (iOS 11.2) ve Mac sistem güncellemelerinin (macOS 10.13.2), Apple TV güncellemelerinin (tvOS 11.2) Meltdown hatasına karşı ürünleri korumaya aldığını söyledi. Bu güncellemelerin aygıtları yavaşlatmadığını söyleyen Apple Meltdown çip hatasının Apple Watch'ları etkilemediğini söyledi.
Mac ve iOS aygıtların Web taratıcılar aracılığıyla Spectre saldırılarına maruz kalabileceğini aktaran Apple Safari web tarayıcı için "önümüzdeki günlerde” yeni bir yazılım yaması geliştireceğini ekledi. Apple tüm müşterilerine tekrar uygulamaların sadece App Store'dan indirilmesini tavsiye etti.
Araştırmacılar Çarşamba günü, günümüz işlemcilerinde, son yirmi yılda piyasaya sürülen birçok tablet, telefon ve dizüstü bilgisayarları etkileyebilecek ciddi bir güvenlik açığı keşfetmişti. Meltdown ve Spectre de bu güvenlik açıklarından ikisiydi.
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